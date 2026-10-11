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"Ідеальний дім у космосі": вчені назвали найбезпечніше місце для життя у Всесвіті

08:11 11.10.2026 Нд
2 хв
aimg Ольга Завада
"Ідеальний дім у космосі": вчені назвали найбезпечніше місце для життя у Всесвіті Всесвіт уповільнює темпи створення безпечних планет (фото: Jonathan Borba)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Вчені знайшли "безпечне місце" для життя у Всесвіті - Чумацький Шлях та Сонячна система опинилися серед найбільш сприятливих для біологічних видів регіонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на наукове дослідження, опубліковане у фаховому віснику Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2026).

Симуляція EAGLE та пошук "галактичної зони проживання"

Для оцінки космічного середовища науковці використали проєкт EAGLE (Evolution and Assembly of GaLaxies and their Environments) - одну з найточніших цифрових моделей еволюції Всесвіту.

Комп'ютерна система враховувала розширення простору, гравітаційні сили, фізику газу, формування зірок та поведінку супермасивних чорних дір на просторах у сотні мільйонів світлових років.

Під час аналізу дослідники шукали не лише наявність необхідних хімічних елементів для формування кам'янистих планет на кшталт Землі, а й відсутність факторів знищення біосфери.

"Занадто висока концентрація важких елементів призводить до формування "гарячих Юпітерів" - гігантських газових планет, які під час міграції руйнують орбіти менших планет", - пояснюють науковці.

"Водночас центр галактик є надто небезпечним через високу щільність зірок та активність гігантських чорних дір, чиє потужне випромінювання здатне повністю здути атмосферу планети", - додають вони.

Читайте більше: Землі загрожує масове вимирання за 10-25 років: вчений попереджає про катастрофу

Чому Чумацький Шлях є "ідеальним домом"?

Окрім чорних дір, моделювання враховувало загрози від вибухів наднових та потужних гамма-сплесків, які можуть повністю стерилізувати навколишній простір.

Зокрема, палеонтологи припускають, що ордовицьке масове вимирання на Землі 450 мільйонів років тому могло бути спричинене саме близьким космічним вибухом.

Ще однією загрозою є проходження сторонніх зірок занадто близько від планетних систем, що здатне дестабілізувати їхні стабільні колові орбіти.

Дослідження показало, що Чумацький Шлях належить до типу галактик, які максимально ефективно переробили первинну сировину космосу на безпечні середовища.

Наша галактика вже пройшла свій бурхливий та енергійний етап еволюції, перейшовши у спокійну фазу. Розрахунки свідчать, що навіть за мільярд років блукання Чумацьким Шляхом менше ніж одна зірка з тисячі ризикує зазнати руйнівного впливу екстремального космічного катаклізму.

Натомість малі галактики, які є значно численнішими у Всесвіті, виявилися надто густонаселеними та турбулентними, а це суттєво знижує шанси на тривале та безпечне існування там складного життя.

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