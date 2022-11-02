ICC закликає НКРЕКП переглянути розмір підвищення тарифу на передачу електроенергії

"lCC Ukraine виступає проти значного підвищення тарифу на передачу електричної енергії. Додаткові витрати бізнесу становитимуть 7,4 млрд грн у рiчному перерахунку. Ці кошти могли б піти на відновлення пошкоджених потужностей виробництва, логiстичних шляхiв, інвестування тощо. Вилучення цих коштів з обороту буде мати вкрай негативні наслідки для національної економіки", - наголосили в ICC Ukraine.

У комітеті зазначили: від початку повномасштабного вторгнення економіка України вже скоротилась на -39,3%, а імпорт товарів за l півріччя 2022 року перевищив експорт на $4,2 млрд.

"Виходячи з розрахунку тарифу на передачу, основними статтями витрат, що зумовлюють підвищення тарифу, є очікуване зростання вартості електроенергії внаслідок підвищення граничних цін РДН. Однак це рiшення наразі не прийняте, отже, його не можна враховувати в калькуляцiї тарифу. До того ж, навіть його підвищення не дасть зростання цін на електроенергію бiльше, нiж на 15-З0% протягом року. Таким чином, зважаючи на відсутність підстав, просимо НКРЕКП не підвищувати тариф на передачу електроенергії у 2020 році більше ніж на 6,5%", - наголосили в lCC Ukraine.

Раніше проти значного підвищення тарифу на передачу електроенергії виступили у Федерації роботодавців України: там заявили, що стан промисловості України наразі є дуже важким, і ще одне зростання цін бізнес може не витримати.