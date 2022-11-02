ICC призывает НКРЭКУ пересмотреть размер повышения тарифа на передачу электроэнергии

"lCC Ukraine выступает против значительного повышения тарифа на передачу электрической энергии. Дополнительные расходы бизнеса составят 7,4 млрд грн в годовом пересчете. Эти средства могли бы пойти на восстановление поврежденных мощностей производства, логистических путей, инвестирования и т.д. Изъятие этих средств из оборота будет иметь крайне негативные последствия для национальной экономики", - подчеркнули в ICC Ukraine.

В комитете отметили: с начала полномасштабного вторжения экономика Украины уже сократилась на -39,3%, а импорт товаров за I полугодие 2022 года превысил экспорт на $4,2 млрд.

"Исходя из расчета тарифа на передачу, основными статьями расходов, обусловливающими повышение тарифа, является ожидаемый рост стоимости электроэнергии вследствие повышения предельных цен РДН. Однако это решение пока не принято, следовательно, его нельзя учитывать в калькуляции тарифа. К тому же, даже его повышение не даст роста цен на электроэнергию больше, чем на 15-30% в течение года. lCC Ukraine.

Ранее против значительного повышения тарифа на передачу электроэнергии выступили в Федерации работодателей Украины: там заявили, что состояние промышленности Украины сейчас очень тяжелое, и еще один рост цен бизнес может не выдержать.