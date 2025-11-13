ICC Ukraine закликало НКРЕКП знизити тариф на передачу електроенергії

Натомість, "Укренерго" має суттєвий потенціал для оптимізації своїх витрат, і це дозволяє в перспективі навіть знизити тариф з нинішніх 686,23 до 650,36 грн/МВт*год. Про це йдеться у офіційному листі ICC Ukraine, який є в розпорядженні редакції.

"Зростання тарифу є загрозливим для економіки України: додаткове навантаження у понад 6,8 млрд грн під час війни, разом з іншими несприятливими чинниками, може мати важкі наслідки для української економіки - включно з припиненням діяльності багатьох підприємств, стабільна робота яких є основою для підтримки ЗСУ, населення та майбутнього відновлення", - йдеться у листі.

В ICC Ukraine нагадали, що основні експортні ринки України (зерно, метал, руда) нині переживають кризу, яка проявляється у слабкому попиті та зниженні цін. Збільшення тарифу на передачу електроенергії ще більше поглибить цей виклик, і поставить під загрозу конкурентоспроможність українських підприємств, та їх позиції на міжнародних ринках, які вони формували роками.

"Експертний аналіз структури тарифу на передачу електроенергії свідчить, що існує суттєвий потенціал для оптимізації витрат "Укренерго". Передусім йдеться про включення до тарифу 3,8 млрд грн на погашення боргових зобов’язань. Це економічно необгрунтовано, адже погашення боргу за рахунок підвищення тарифу зменшить прибуток "Укренерго", а як наслідок - скоротить податкові надходження до бюджету на 0,7 млрд грн. В умовах воєнного стану доцільним є тимчасове відтермінування погашення основної суми боргу, з одночасною виплатою лише відсотків", - зауважили в Комітеті.

Також там підкреслили, що зростання фінансових витрат "Укренерго" на 63%, з 4,4 до 7,2 млрд грн, теж невиправдане - адже немає підстав вважати, що вартість обслуговування кредитів змінилася. Те ж саме - із запланованим зростанням витрат на компенсацію технологічних витрат, адже обсяг передачі електроенергії, за прогнозом, скоротиться на 4%.

"Враховуючи небезпеку безконтрольного зростання тарифного навантаження, та широкі можливості оптимізації витрат "Укренерго", ICC Ukraine просить НКРЕКП перерахувати витрати на передачу електроенергії, та встановити тариф на передачу на рівні 650,36 грн/МВт*год", - резюмується у листі.