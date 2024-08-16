ICC Ukraine закликала Кабмін знизити тарифи на вантажні перевезення: вони зросли в рази

Підвищення залізничних вантажних тарифів матиме вкрай негативний вплив на промисловість та знизить експортні надходження. До того ж, постійні збитки "Укрзалізниці" генерують не перевезення вантажів, а значні та постійно зростаючі витрати компанії, а також кричуща некомпетентність її менеджменту компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"У серпні 2021 - січні 2022 років монопольні тарифи для вантажів були збільшені в 2.4 рази до рівня на початок 2021 року. Для порівняння: у Канаді тарифи на вантажні залізничні перевезення за період з 1988 по 2021 рік (тобто за 33 роки!) зросли сумарно на +43%, а в США на 72%. Цей необґрунтований стрибок тарифів в Україні створює серйозний тиск на бізнес і є неприпустимим у теперішніх умовах", - вказано у листі.

У Комітеті зауважили, що зараз, коли морські порти знову відкриті, експорт значно активізувався, але до довоєнного рівня ще дуже далеко. Подальше підвищення залізничних тарифів зробить українську продукцію менш конкурентоспроможною на світових ринках і ще більше знизить експортні надходження, що негативно вплине на загальний економічний стан.

"З економічної точки зору, необхідно не підвищувати вартість логістики, а навпаки – знижувати її, щоб стимулювати виробництво. Це дозволить залучити більше вантажів на залізницю, зменшити навантаження на автомобільний транспорт і зберегти дорожню інфраструктуру, яка вже зазнала значних руйнувань через війну та переходу частини вантажів з залізниці на дорожні шляхи", - підкреслили в ICC Ukraine.

Там акцентували, що наразі "Укрзалізниця" має всі можливості не підвищувати тарифи: доходи компанії від вантажних перевезень за перше півріччя 2024 року склали 43 млрд грн., що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. При цьому змінні витрати "Укрзалізниці" складають лише близько чверті її сумарних витрат, тому перевезення додаткової тони будь-якого вантажу приносить УЗ значний маржинальний прибуток.

"Саме тому повним абсурдом є заяви монополіста про те, що причиною його збитків є перевезення "збиткових" вантажів – причиною збитковості можуть бути тільки значні та постійно зростаючі витрати "Укрзалізниці", а також кричуща некомпетентність менеджменту "Укрзалізниці", який не розуміє базових економічних речей, не може нормально вибудувати систему управлінського обліку доходів та витрат залізничного монополіста, приймає хибні рішення та вводять в оману уряд", - наголосили в ICC Ukraine.

Замість підвищення тарифів, УЗ необхідно сфокусуватися на збільшенні вантажної бази, а також розглянути можливість оптимізації роздутих постійних витрат "Укрзалізниці" та впровадження інших заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи компанії.

"Просимо вас поширити знижку у розмірі 30% до встановлених тарифів на експортні перевезення всіх видів вантажів та поставити задачу УЗ реалізувати масштабні програми оптимізації витрат та збільшення обсягів перевезень, за рахунок чого знизити вантажні залізничні тарифи протягом 2024-2025 р. на 15-20%, що підтримає відновлення економіки та експорту України та посилить конкурентоспроможність самої "Укрзалізниці" в порівнянні з автотранспортом", - резюмували в ICC Ukraine.

Нагадаємо, за перше півріччя "Укрзалізниця" прозвітувала про рекордні обсяги перевезень та про отримання 3,1 млрд грн прибутку. Водночас, як заявив керівник УЗ Євген Лященко, на кінець року компанія планує збиток у розмірі 2,7 млрд грн, тому необхідно в черговий раз підвищити тарифи на перевезення.