ICC Ukraine просить ДПСС провести розслідування через штрафи щодо обігу тютюнових виробів

Згідно з повідомленням, причиною звернення до ДПСС є систематичне протягом останніх двох років некоректне трактування положень законодавства при здійсненні позапланових перевірок за дотриманням антитютюнового та рекламного законодавства в частині тютюнових виробів. Унаслідок цього були ухвалені рішення про нібито зафіксовані порушення, протиправність яких в подальшому підтверджувалася в судовому порядку.

Бізнес продовжує оскаржувати постанови ДПСС. Як свідчать проміжні результати аналізу відповідних судових рішень з лютого 2022 по вересень 2024 року, проведеного Центром демократії та верховенства права у партнерстві з Держпродспоживслужбою, у 91% випадків рішення про притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності за порушення антитютюнового законодавства були скасовані судами.

У них зазначається, зокрема, про визнання таких заходів протиправними та безпідставність перевірок через відсутність належного обґрунтування скарг фізичних осіб.

За інформацією, наданою ДПСС, бізнес уже успішно оскаржив справи про накладення штрафів та відшкодування близько 1 млн грн (повернуто 780 тисяч грн штрафів та відшкодовано 168,9 тисяч грн витрат на професійну правничу допомогу та судові збори).

ІСС наголошує, що такі дії представників ДПСС призводять не лише до створення невиправданого навантаження на бізнес у зв’язку із необхідністю доводити свою правоту в судах, а й до погіршення бізнес клімату через системний тиск з боку контролюючого органу.

Відповідно до п.15 ч. другої статті 65 Закону України "Про державну службу" такі дії держслужбовців, тобто прийняття ними рішень, що суперечать закону, є дисциплінарними проступками, за що має застосовуватися дисциплінарна відповідальність.