ICC Ukraine просит ГПСС провести расследование из-за штрафов по обороту табачных изделий

Согласно сообщению, причиной обращения в ГПСС является систематическая в течение последних двух лет некорректная трактовка положений законодательства при осуществлении внеплановых проверок за соблюдением антитабачного и рекламного законодательства в части табачных изделий. Вследствие этого были приняты решения о якобы зафиксированных нарушениях, противоправность которых в дальнейшем подтверждалась в судебном порядке.

Бизнес продолжает оспаривать постановления ГПСС. Как свидетельствуют промежуточные результаты анализа соответствующих судебных решений с февраля 2022 по сентябрь 2024 года, проведенного Центром демократии и верховенства права в партнерстве с Госпродпотребслужбой, в 91% случаев решения о привлечении субъектов хозяйствования к ответственности за нарушение антитабачного законодательства были отменены судами.

В них отмечается, в частности, о признании таких мер противоправными и безосновательности проверок из-за отсутствия надлежащего обоснования жалоб физических лиц.

По информации, предоставленной ГПСС, бизнес уже успешно обжаловал дела о наложении штрафов и возмещении около 1 млн грн (возвращено 780 тысяч грн штрафов и возмещено 168,9 тысяч грн расходов на профессиональную юридическую помощь и судебные сборы).

ИСС отмечает, что такие действия представителей ГПСС приводят не только к созданию неоправданной нагрузки на бизнес в связи с необходимостью доказывать свою правоту в судах, но и к ухудшению бизнес климата из-за системного давления со стороны контролирующего органа.

Согласно п.15 ч. второй статьи 65 Закона Украины "О государственной службе" такие действия госслужащих, то есть принятие ими решений, противоречащих закону, являются дисциплинарными проступками, за что должна применяться дисциплинарная ответственность.