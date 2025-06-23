ICC Ukraine наполягає на необхідності перехідного періоду у запровадженні екомита СВАМ

Україна переживає повномасштабну війну, що суттєво обмежує її фінансові, технічні та інституційні можливості адаптації до нових регуляторних вимог ЄС. Підприємства, особливо енергоємні, не мають достатньо ресурсів для модернізації виробництва, а в країні відсутня повністю функціональна система моніторингу, звітності та верифікації вуглецевих викидів (MRV-система).

Тому, за його словами, потрібно працювати над тим, що добитися відтермінування європейського екомита СВАМ для нашої країни принаймні на 3-5 років.

"Оптимальний період відстрочки - щонайменше 3-5 років, до 2029–2031 року, адже воєнні дії та руйнування інфраструктури ускладнюють декарбонізацію української економіки, а економічна стабільність України важлива для регіональної безпеки. Повоєнне відновлення та відбудова - лише за цих умов Україна зможе ефективно реалізувати кліматичні ініціативи. Тим часом, вже прийняте кліматичне законодавство (наприклад, закон про систему торгівлі квотами викидів) свідчить про готовність до поступової інтеграції в "зелений" порядок денний ЄС", - наголосив Щелкунов.

Він підкреслив, що запровадження СВАМ у повному обсязі зменшить конкурентоспроможність українського експорту на ринку ЄС. Це викличе зниження обсягів експорту, особливо в металургії, хімічній промисловості, цементній галузі, поглибить економічну кризу в умовах війни, та вплине на зайнятість у регіонах, де економіка залежить від важкої промисловості, орієнтованої на ЄС.

"Як представник українського бізнесу на міжнародному рівні, ICC Ukraine наполягає на необхідності перехідного періоду для України, яка зараз бореться за своє існування. Ми закликаємо ЄС врахувати обставини воєнного стану та надати Україні час для адаптації до нових правил, що відповідатиме принципам справедливості та солідарності", - резюмував Щелкунов.