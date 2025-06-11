EBA закликала владу захистити українських промисловців від екомита СВАМ

Комітет промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації висловив вдячність Комітету ВР з питань економічного розвитку за те, що вони підтримали український бізнес у зв’язку з впровадженням механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM). Та закликали владу консолідуватися для того, щоб відстрочити запровадження цього податку для України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на EBA.

"Ми сподіваємося на подальшу консолідовану роботу бізнесу, парламенту та уряду для захисту інтересів української економіки та ефективної інтеграції до європейського кліматичного регулювання з урахуванням реалій воєнного часу", - наголосили в Асоціації. Там також підкреслили, що бізнес високо цінує позицію народних депутатів, яка враховує складні умови функціонування української промисловості в умовах повномасштабної війни, а також необхідність забезпечення конкурентоспроможності українських експортерів на ринку ЄС.