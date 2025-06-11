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EBA закликала владу захистити українських промисловців від екомита СВАМ

Середа 11 червня 2025 12:12
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EBA закликала владу захистити українських промисловців від екомита СВАМ Фото: EBA закликала владу захистити українських промисловців від екмита СВАМ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Комітет промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації висловив вдячність Комітету ВР з питань економічного розвитку за те, що вони підтримали український бізнес у зв’язку з впровадженням механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM). Та закликали владу консолідуватися для того, щоб відстрочити запровадження цього податку для України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на EBA.

"Ми сподіваємося на подальшу консолідовану роботу бізнесу, парламенту та уряду для захисту інтересів української економіки та ефективної інтеграції до європейського кліматичного регулювання з урахуванням реалій воєнного часу", - наголосили в Асоціації.

Там також підкреслили, що бізнес високо цінує позицію народних депутатів, яка враховує складні умови функціонування української промисловості в умовах повномасштабної війни, а також необхідність забезпечення конкурентоспроможності українських експортерів на ринку ЄС.

Відтермінування дії CBAM для України

Нещодавно парламентський комітет закликав Кабмін ініціювати перед Європейською Комісією відтермінування дії CBAM для України. Зокрема, парламентарі пропонують, щоб таке відтермінування застосовувалося на період до завершення війни та ще на п’ять років після її закінчення.

Нагадаємо, видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою - вводить вуглецеве мито СВАМ, через яке Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Але цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС та отримати пільги, зокрема - відстрочення запровадження цього мита для українських виробників на період війни.

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