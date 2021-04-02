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ICC поддержала законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси

Новина українською → Киев, Пятница 02 апреля 2021 12:12
ICC поддержала законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси Фото: линии электропередач (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Международная торговая палата (ICC Ukraine) поддержала проект закона №5208-1 Алексея Кучеренко о запрете коммерческого импорта электрической энергии из России и Беларуси и обязательной интеграции украинской энергосистемы с ENTSO-E до 2023 года.

Об этом говорится в копии письма ICC Ukraine, направленного главе Верховной рады Дмитрий Разумкову и председателю профильного комитета Андрею Герусу.

"Проанализировав нормы документов, ICC Ukraine выражает обоснованные предостережения относительно законопроекта №5208 (автор А.Герус), и основываясь на позициях стейкхолдеров отрасли, просит поддержать альтернативный законопроект №5208-1 (автор А.Кучеренко) при рассмотрении в Верховной раде Украины", - говорится в письме ICC.

Специалисты ICC подвергли критике проект закона Андрея Геруса. Одно из ключевых замечаний, его проект предусматривает ограничения только на прямые поставки электроэнергии из России, однако игнорирует транзитный импорт через Беларусь.

"В то же время альтернативным проектом №5208-1 предусмотрено устранение главного недостатка основного законопроект №5208, а именно разрешается на период перехода АЄС Украины на параллельную роботу с ENTSO-E осуществлять технологический "переток" электроэнергии из РФ и Беларуси. Но продолжает полномочия регулятора касательно ограничений доступной пропускной мощности государственных сечений с Беларусью и Россией", - говорится в выводе ICC.

Помимо этого, в ICC Ukraine обеспокоены отсутствием в основном проекте Геруса надлежащего анализа последствий от возможных ограничений поставок нефтепродуктов, угля и других энергоресурсов, от которых критически зависит функционирование экономики страны.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых два месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.

18 марта о необходимости ограничения импорта заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.

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