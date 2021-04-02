ICC підтримала законопроект про заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі

Міжнародна торгова палата (ICC Ukraine) підтримала проект закону №5208-1 Олексія Кучеренка про заборону комерційного імпорту електричної енергії з Росії та Білорусі та обов'язкової інтеграції української енергосистеми з ENTSO-E до 2023 року.

Про це йдеться в копії листа ICC Ukraine, надісланого голові Верховної ради Дмитро Разумкову та голові профільного комітету Андрію Герусу.

"Проаналізувавши норми документів, ICC Ukraine висловлює обґрунтовані застереження щодо законопроекту №5208 (автор А. Герус), та ґрунтуючись на позиціях стейкхолдерів галузі, просить підтримати альтернативний законопроект №5208-1 (автор А. Кучеренко) при розгляді у Верховній раді України", - йдеться в листі ICC.

Фахівці ICC піддали критиці проект закону Андрія Геруса. Одне з ключових зауважень, його проект передбачає обмеження лише на прямі поставки електроенергії з Росії, однак ігнорує транзитний імпорт через Білорусь.

"Водночас альтернативним проектом №5208-1 передбачено усунення головного недоліку основного законопроект №5208, а саме дозволяється на період переходу АЕС України на паралельну роботу з ENTSO-E здійснювати технологічний "перетікання електроенергії з РФ і Білорусі. Але продовжує повноваження регулятора щодо обмежень доступної пропускної потужності державних перетинів з Білоруссю і Росією", - йдеться у висновку ICC.

Крім цього, в ICC Ukraine стурбовані відсутністю в основному проекті Геруса належного аналізу наслідків від можливих обмежень поставок нафтопродуктів, вугілля та інших енергоресурсів, від яких критично залежить функціонування економіки країни.