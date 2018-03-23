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Ибрагимович стал игроком "Лос-Анджелес Гэлакси"

НовостиСпорт    23.03.2018 - 21:14
Фото: Златан Ибрагимович (lagalaxy.com)
Фото: Златан Ибрагимович (lagalaxy.com)

Швед перешел в клуб MLS

Шведский нападающий Златан Ибрагимович продолжит карьеру в "Лос-Анджелес Гэлакси". Об этом сообщает пресс-служба американского клуба. 

О деталях соглашения 36-летнего футболиста с клубом MLS (футбольная лига США и Канады) пока не известно.

Ранее клуб необычным образом анонсировал подписание контракта с Ибрагимовичем. в спортивном разделе свежего выпуска местной газеты Los Angeles Times была выделена страница, большая часть которой пуста. 

Она оформлена под приветственное письмо, однако в нем написано лишь две фразы: "Дорогой Лос-Анджелес, не за что". Внизу письма стоит подпись Ибрагимовича и логотип "Гэлакси".

Напомним, последним клубом Ибрагимовича был английский "Манчестер Юнайтед", который он недавно официально покинул. Из-за травмы футболист пропустил концовку прошлого сезона, а в нынешнем провел только семь неполных матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. 

Шведский футболист выступал в составе "манкунианцев" с лета 2016 года, в 53 матчах он забил 29 голов. В составе "Юнайтед" Ибрагимович выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской Лиги и Лигу Европы.

Ибрагимович готов вернуться в сборную Швеции на ЧМ-2018 "Реал" и Роналду договорились о пересмотре условий контракта
Теги публикации: Златан Ибрагимович, контракт, Лос-Анджелес  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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