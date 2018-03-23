Ибрагимович стал игроком "Лос-Анджелес Гэлакси"

Швед перешел в клуб MLS

Шведский нападающий Златан Ибрагимович продолжит карьеру в "Лос-Анджелес Гэлакси". Об этом сообщает пресс-служба американского клуба.

О деталях соглашения 36-летнего футболиста с клубом MLS (футбольная лига США и Канады) пока не известно.

Ранее клуб необычным образом анонсировал подписание контракта с Ибрагимовичем. в спортивном разделе свежего выпуска местной газеты Los Angeles Times была выделена страница, большая часть которой пуста.

Она оформлена под приветственное письмо, однако в нем написано лишь две фразы: "Дорогой Лос-Анджелес, не за что". Внизу письма стоит подпись Ибрагимовича и логотип "Гэлакси".

Zlatan Ibrahimovic has taken out a full page advert in the @latimes announcing his arrival at LA Galaxy. Classic Zlatan. pic.twitter.com/TeFXM2De7e — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) March 23, 2018

Напомним, последним клубом Ибрагимовича был английский "Манчестер Юнайтед", который он недавно официально покинул. Из-за травмы футболист пропустил концовку прошлого сезона, а в нынешнем провел только семь неполных матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

Шведский футболист выступал в составе "манкунианцев" с лета 2016 года, в 53 матчах он забил 29 голов. В составе "Юнайтед" Ибрагимович выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской Лиги и Лигу Европы.