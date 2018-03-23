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Ібрагімович став гравцем "Лос-Анджелес Гелаксі"

НовиниСпорт    23.03.2018 - 21:14
Фото: Златан Ібрагімович (lagalaxy.com)
Фото: Златан Ібрагімович (lagalaxy.com)

Швед перейшов в клуб MLS

Шведський нападаючий Златан Ібрагімович продовжить кар'єру в "Лос-Анджелес Гелаксі". Про це повідомляє прес-служба американського клубу.

Про деталі угоди 36-річного футболіста з клубом MLS (футбольна ліга США і Канади) поки не відомо.

Раніше клуб незвичайним чином анонсував підписання контракту з Ібрагімовичем. в спортивному розділі свіжого випуску місцевої газети Los Angeles Times була виділена сторінка, велика частина якої порожня.

Вона оформлена під вітальний лист, проте в ньому написано лише дві фрази: "Дорогий Лос-Анджелес, нема за що". Внизу листа стоїть підпис Ібрагімовича і логотип "Гелаксі".

Нагадаємо, останнім клубом Ібрагімовіча був англійський "Манчестер Юнайтед", який він нещодавно офіційно покинув. Через травму футболіст пропустив кінцівку минулого сезону, а в нинішньому провів лише сім неповних матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол.

Шведський футболіст виступав у складі "манкуніанців" з літа 2016 року, в 53 матчах він забив 29 голів. У складі "Юнайтед" Ібрагімович виграв Суперкубок Англії, Кубок англійської Ліги і Лігу Європи.

Ібрагімович готовий повернутися в збірну Швеції на ЧС-2018 "Реал" і Роналду домовилися про перегляд умов контракту
Теги публікації: Златан Ибрагимович, контракт, Лос-Анджелес  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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