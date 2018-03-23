Ібрагімович став гравцем "Лос-Анджелес Гелаксі"

Швед перейшов в клуб MLS

Шведський нападаючий Златан Ібрагімович продовжить кар'єру в "Лос-Анджелес Гелаксі". Про це повідомляє прес-служба американського клубу.

Про деталі угоди 36-річного футболіста з клубом MLS (футбольна ліга США і Канади) поки не відомо.

Раніше клуб незвичайним чином анонсував підписання контракту з Ібрагімовичем. в спортивному розділі свіжого випуску місцевої газети Los Angeles Times була виділена сторінка, велика частина якої порожня.

Вона оформлена під вітальний лист, проте в ньому написано лише дві фрази: "Дорогий Лос-Анджелес, нема за що". Внизу листа стоїть підпис Ібрагімовича і логотип "Гелаксі".

Zlatan Ibrahimovic has taken out a full page advert in the @latimes announcing his arrival at LA Galaxy. Classic Zlatan. pic.twitter.com/TeFXM2De7e — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) March 23, 2018

Нагадаємо, останнім клубом Ібрагімовіча був англійський "Манчестер Юнайтед", який він нещодавно офіційно покинув. Через травму футболіст пропустив кінцівку минулого сезону, а в нинішньому провів лише сім неповних матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол.

Шведський футболіст виступав у складі "манкуніанців" з літа 2016 року, в 53 матчах він забив 29 голів. У складі "Юнайтед" Ібрагімович виграв Суперкубок Англії, Кубок англійської Ліги і Лігу Європи.