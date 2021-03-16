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Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции впервые с 2016 года

Автор: Роман Тверденко

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на матчи квалификации чемпионата мира-2022. Он не играл за национальную команду с 2016 года.

Об этом сообщает Шведская ассоциация футбола.

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что был бы рад увидеть его в команде, считая Златана лучшим игроком Швеции и одним из лучших нападающих в мире.

Ибрагимович в последний раз играл в сборной на чемпионате Европы в 2016 году, который прошел во Франции. Тогда команда Златана не вышла из группы.

Всего на счету форварда 116 матчей и 62 гола за национальную команду в 2001-16 году.

25 марта сборная Швеции с Грузией, а 28-го - с Косово. Это первые два матча отбора на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.

Напомним, на прошлых выходных лидеры чемпионата Украины "Динамо" и "Шахтер" одновременно одержали победы в своих матчах 18-го тура чемпионата Украины. И поэтому, между командами осталась дистанция в четыре очка в пользу киевлян.

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Новости Украины Златан Ибрагимович
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