Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции впервые с 2016 года

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на матчи квалификации чемпионата мира-2022. Он не играл за национальную команду с 2016 года.
Об этом сообщает Шведская ассоциация футбола.
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что был бы рад увидеть его в команде, считая Златана лучшим игроком Швеции и одним из лучших нападающих в мире.
Ибрагимович в последний раз играл в сборной на чемпионате Европы в 2016 году, который прошел во Франции. Тогда команда Златана не вышла из группы.
Всего на счету форварда 116 матчей и 62 гола за национальную команду в 2001-16 году.
25 марта сборная Швеции с Грузией, а 28-го - с Косово. Это первые два матча отбора на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.
Напомним, на прошлых выходных лидеры чемпионата Украины "Динамо" и "Шахтер" одновременно одержали победы в своих матчах 18-го тура чемпионата Украины. И поэтому, между командами осталась дистанция в четыре очка в пользу киевлян.