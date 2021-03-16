Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции впервые с 2016 года

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что был бы рад увидеть его в команде, считая Златана лучшим игроком Швеции и одним из лучших нападающих в мире.

Ибрагимович в последний раз играл в сборной на чемпионате Европы в 2016 году, который прошел во Франции. Тогда команда Златана не вышла из группы.

Всего на счету форварда 116 матчей и 62 гола за национальную команду в 2001-16 году.

25 марта сборная Швеции с Грузией, а 28-го - с Косово. Это первые два матча отбора на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.