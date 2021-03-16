Ібрагімович отримав виклик в збірну Швеції вперше з 2016 року

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон заявив, що був би радий бачити його в команді, вважаючи Златана кращим гравцем Швеції й одним з кращих нападників у світі.

Ібрагімович в останній раз грав у збірній на чемпіонаті Європи в 2016 році, який пройшов у Франції. Тоді команда Златана не вийшла з групи.

Всього на рахунку форварда 116 матчів і 62 голи за національну команду в 2001-16 році.

25 березня збірна Швеції з Грузією, а 28-го - з Косово. Це перші два матчі відбору на чемпіонат світу-2022, який пройде в Катарі.