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Ібрагімович отримав виклик в збірну Швеції вперше з 2016 року

Автор: Роман Тверденко

Форвард "Мілана" Златан Ібрагімович отримав виклик в збірну Швеції на матчі кваліфікації чемпіонату світу-2022. Він не грав за національну команду з 2016 року.

Про це повідомляє Шведська асоціація футболу.

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон заявив, що був би радий бачити його в команді, вважаючи Златана кращим гравцем Швеції й одним з кращих нападників у світі.

Ібрагімович в останній раз грав у збірній на чемпіонаті Європи в 2016 році, який пройшов у Франції. Тоді команда Златана не вийшла з групи.

Всього на рахунку форварда 116 матчів і 62 голи за національну команду в 2001-16 році.

25 березня збірна Швеції з Грузією, а 28-го - з Косово. Це перші два матчі відбору на чемпіонат світу-2022, який пройде в Катарі.

Нагадаємо, на минулих вихідних лідери чемпіонату України "Динамо" і "Шахтар" одночасно здобули перемоги у своїх матчах 18-го туру чемпіонату України. І тому, між командами залишилася дистанція в чотири очки на користь киян.

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Новини України Златан Ибрагимович
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