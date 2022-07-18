Ибрагимович подписал новый контракт с "Миланом"

Шведский ветеран Златан Ибрагимович решил продолжить выступления в составе итальянского "Милана", с которым завоевал чемпионский титул в сезоне 2021/22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

40-летний форвард согласился на новый контракт с "россонери". Соглашение шведа с итальянским грандом рассчитано на год.

Ради контракта с "Миланом" Ибрагимович согласился на понижение зарплаты. За грядущий сезон он заработает ориентировочно 1,5 млн евро. Отдельно в соглашении прописали бонусы за сыгранные матчи и забитые мячи.

Златан пропустит первую половину сезона 2022/23 из-за тяжелой травмы колена. В результате различных повреждений он часто не играл и в предыдущей кампании, но успел провести 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей.

Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе 2020-го. Его лидерство в раздевалке стало одним из ключей к завоеванию "россонери" Скудетто в предыдущем сезоне.