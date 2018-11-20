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Ібрагімович близький до повернення в "Мілан"

Новини » Спорт    20.11.2018 - 17:38
Ібрагімович близький до повернення в "Мілан"

Факт переговорів підтвердив спортивний директор клубу

Спортивний директор "Мілана" Леонардо заявив, що італійський клуб близький до підписання угоди з нападаючим "Лос-Анджелес Гелаксі" Златаном Ібрагімовичем. Слова Леонардо призводить Sky Sports.

"Ібрагімович вкрай близький до переходу в" Мілан ", це факт. Зараз не час вдаватися в деталі, але це вже більше, ніж просто думка. Златан має особливі якості, бореться і вміє мотивувати інших гравців на полі і за його межами", - спортдиректор.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що італійський клуб пропонує форварду шестимісячний контракт з можливістю продовження на рік. Ібрагімович в свою чергу хоче отримати гарантоване 18-місячне угоду. Контракт форварда з "Лос-Анджелес Гелаксі" закінчується через рік.

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Новини України трансферыМиланЗлатан Ибрагимович
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