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"І так живого місця немає". Як виглядає Салтівське депо в Харкові після чергового удару

Фото: "Салтівське трамвайне депо" у Харкові (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи цієї ночі атакували ракетами Харків. Під удар потрапило транспортне депо у Салтівському районі.Місцеві ЗМІ опублікували відео наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Редпост. Новини Харкова".

Як повідомив раніше міський голова Харкова Ігор Терехов, удари прийшлися по території одного з транспортних депо.

"Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний обʼєкт", - написав мер у Telegram.

Пізніше стало відомо, що депо знаходиться у Салтівському районі міста.

Також у МВС України опублікували фото наслідків ворожої атаки по Салтівському депо. За даними правоохоронців, на місці удару зафіксовані вирви розміром 9 на 3,5 метри.

 

 Фото: Салтівське депо після удару (t.me/mvs_ukraine)

Нічний обстріл Харкова 20 грудня

Вночі 20 грудня в Харкові пролунала серія вибухів. Російські терористи атакували місто ракетами.

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова прильоти були біля житлових будинків одного з найпостраждаліших районів міста.

"Попередньо щонайменше два прильоти по одному з найпостраждаліших районів Харкова, біля житлових будинків. Зараз на місці працюють рятівники ДСНС. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - повідомив мер.

Пізніше Терехов повідомив, що удари прийшлися по території одного з транспортних депо.

"Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний обʼєкт", - написав він.

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харковВійна Росії проти України