"И так живого места нет". Как выглядит Салтовское депо в Харькове после очередного удара

Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, удары пришлись по территории одного из транспортных депо.

"Ночные ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо, где и так от вражеских обстрелов живого места нет. Это чисто гражданский объект", - написал мэр в Telegram.

Позже стало известно, что депо находится в Салтовском районе города.

Также в МВД Украины опубликовали фото последствий вражеского удара по Салтовскому депо.

Фото: Салтовское депо после удара (t.me/mvs_ukraine)

Ночной обстрел Харькова 20 декабря

Ночью 20 декабря в Харькове прозвучала серия взрывов. Российские террористы атаковали город ракетами.

По словам городского головы Харькова Игоря Терехова, прилеты были возле жилых домов одного из самых пострадавших районов города.

"Предварительно минимум два прилета по одному из самых пострадавших районов Харькова, возле жилых домов. Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщил мэр.

Позже Терехов сообщил, что удары пришлись по территории одного из транспортных депо.

"Ночные ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо, где и так от вражеских обстрелов живого места нет. Это чисто гражданский объект", - написал он.