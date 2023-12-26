І не Усик, і не Ф'юрі. Легендарний Тайсон назвав найкращого боксера в цей момент

Колишній чемпіон світу в хевівейті Майк Тайсон назвав найкращого боксера планети серед тих, хто регулярно виходить у ринг. Визнання культового спортсмена отримав боєць з-за меж надважкого дивізіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FightHype .

"Залізний" американець вирішив, що його спадкоємці в хевівейті на кшталт українця Олександра Усика чи британця Тайсона Ф'юрі не заслуговують на титул найкращого боксера сучасності. Натомість він віддав лідерство Наої Іноуе.

"Хто є найкращим бійцем у світі? Я вважаю, що японець", – лаконічно заявив Тайсон у коментарі для популярного YouTube-каналу.

Американський чемпіон таким чином відреагував на перемогу Іноуе в протистоянні з філіппінцем Марлоном Топалесом. Японський боксер домінував із перших хвилин бою. Зрештою, його перевага призвела до нокауту в 10-му раунді. Опонент так і не зміг піднятися без сторонньої допомоги.

Іноуе став абсолютним чемпіоном світу в другій найлегшій вазі. Непереможний боєць став другим в історії володарем усіх чотирьох поясів у двох дивізіонах після Теренса Кроуфорда. Раніше Іноуе мав титул абсолюта в найлегшій вазі.