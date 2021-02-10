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І уровень опасности. В Украине ожидается гололед, из-за непогоды возможны перебои со светом

Автор: РБК-Украина

В Украине 10 февраля ожидается гололед, из-за сложных погодных условий объявлен І уровень опасности. Спасатели предупреждают о вероятности перебоев энергоснабжения отдельных населенных пунктов.

Об этом сообщает прес-служба ГСЧС.

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В западных, северных и центральных областях ожидается снег, местами значительный снег, в Кировоградской и Днепропетровской областях днем – снег с дождем.

В южных, восточных областях и в Крыму ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь. В центральных областях местами возможна гололедица, на дорогах страны, кроме юга, гололедица. В центральных, восточных и южных областях ночью и утром местами – туман.

Ветер будет юго-восточный с переходом на юго-востоке на юго-западный, 7-12 м/с, на юго-востоке порывы 15-18 м/с.

"Температура ночью 3-8° мороза, в северной части местами 9-14° мороза, в южной части 0-5° тепла; днем 2-7° мороза, в центральных, восточных, Закарпатской областях и на высокогорье Карпат 0-5° тепла, в южных областях 6-11° тепла, на юге Одесской области и в Крыму 10-15° тепла", – говорится в сообщении.

В Киевской области ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью 7-9 °, днем 3-5° мороза.

По прогнозам синоптиков, погода в Украине скоро изменится с приходом антициклона. Активная фаза осадков прекратится, будет солнечно, но при этом с очень сильными морозами. Местами температура будет понижаться до -25 градусов и даже ниже.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве за двое суток выпало 30 сантиметров снега.

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