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І рівень небезпечності. В Україні очікується ожеледь, через негоду можливі перебої зі світлом

Автор: РБК-Україна

В Україні 10 лютого очікується ожеледь, через складні погодні умови оголошено І рівень небезпечності. Рятувальники попереджають про ймовірність перебоїв енергопостачання окремих населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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У західних, північних і центральних областях очікується сніг, місцями значний сніг, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях вдень – сніг з дощем.

У південних, східних областях та в Криму вночі без істотних опадів, вдень невеликий, місцями помірний дощ. В центральних областях місцями можлива ожеледь, на дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця. В центральних, східних та південних областях вночі та вранці місцями – туман.

Вітер буде південно-східний з переходом на південному сході на південно-західний, 7-12 м/с, на південному сході пориви 15-18 м/с.

«"Температура вночі 3-8° морозу, у північній частині місцями 9-14° морозу, у південній частині 0-5° тепла; вдень 2-7° морозу, в центральних, східних, Закарпатській областях та на високогір'ї Карпат 0-5° тепла, у південних областях 6-11° тепла, на півдні Одещини та в Криму 10-15° тепла", – йдеться в повідомленні.

На Київщині в ночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9 °, вдень 3-5° морозу.

За прогнозами синоптиків, погода в Україні скоро зміниться з приходом антициклону. Активна фаза опадів припиниться, буде сонячно, але при цьому з дуже сильними морозами. Місцями температура буде знижуватися до -25 градусів і навіть нижче.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Києві за дві доби випало 30 сантиметрів снігу.

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