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І тікав, і вкрав. На кордоні затримали киянина, який пограбував прикордонників

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П'ятниця 09 червня 2023 15:53
І тікав, і вкрав. На кордоні затримали киянина, який пограбував прикордонників Фото: на кордоні затримали киянина, який пограбував прикордонників (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Прикордонники затримали киянина, який намагався незаконно пертнути кордон з Угорщиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

Як розповіли у відомстві, 56-річний чоловік намагався нелегально залишити територію України. При цьому він помітив одну з камер, які працюють як фотопастки на прикордонних територіях.

Чоловік вирішив вкрасти камери.

"Вийшла ганьба: і сам не втік, і прилад все зафіксував й передав, куди потрібно. Доведеться тепер спритнику відповідати - і за незаконну мандрівку, і за крадіжку. Залишається чекати на рішення суду", - розповіли у ДПСУ.

І тікав, і вкрав. На кордоні затримали киянина, який пограбував прикордонниківІ тікав, і вкрав. На кордоні затримали киянина, який пограбував прикордонників

Фото: затриманий киянин (t.me/DPSUkr)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 1 липня 2022 року Україна запровадила візовий режим для Росії. З того моменту лише 37 громадян країни-окупанта отримали візу на в'їзд.

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