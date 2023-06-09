І тікав, і вкрав. На кордоні затримали киянина, який пограбував прикордонників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

Як розповіли у відомстві, 56-річний чоловік намагався нелегально залишити територію України. При цьому він помітив одну з камер, які працюють як фотопастки на прикордонних територіях.

Чоловік вирішив вкрасти камери.

"Вийшла ганьба: і сам не втік, і прилад все зафіксував й передав, куди потрібно. Доведеться тепер спритнику відповідати - і за незаконну мандрівку, і за крадіжку. Залишається чекати на рішення суду", - розповіли у ДПСУ.

Фото: затриманий киянин (t.me/DPSUkr)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 1 липня 2022 року Україна запровадила візовий режим для Росії. З того моменту лише 37 громадян країни-окупанта отримали візу на в'їзд.