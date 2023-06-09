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И убегал, и украл. На границе задержан киевлянин, ограбивший пограничников

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Пятница 09 июня 2023 15:53
И убегал, и украл. На границе задержан киевлянин, ограбивший пограничников Фото: на границе задержали ограбившего пограничников киевлянина (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Пограничники задержали киевлянина, пытавшегося незаконно пересечь границу с Венгрией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

Как рассказали в ведомстве, 56-летний мужчина пытался нелегально покинуть территорию Украины. При этом он заметил одну из камер, работающих в качестве фотоловушек на приграничных территориях.

Мужчина решил украсть камеру.

"Получился позор: и сам не убежал, и прибор все зафиксировал и передал, куда нужно. Придется теперь ловкачу отвечать - и за незаконное путешествие, и за кражу. Остается ждать решения суда", - рассказали в ГНСУ.

И убегал, и украл. На границе задержан киевлянин, ограбивший пограничниковИ убегал, и украл. На границе задержан киевлянин, ограбивший пограничников

Фото: задержанный киевлянин (t.me/DPSUkr)

Ранее РБК-Украина сообщало, что с 1 июля 2022 Украина ввела визовый режим для России. С этого момента только 37 граждан страны-оккупанта получили визу на въезд.

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пограничная служба Венгрия
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