Скільки росіян отримали візи на в'їзд в Україну: відповідь Держприкордонслужби

З 1 липня 2022 року Україна запровадила візовий режим для Росії. З того моменту лише 37 громадян країни-окупанта отримали візу на в'їзд.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова спікера Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Для громадян Російської Федерації діє візовий режим. Тільки маючи візу та підтверджуючи мету свого перебування в Україні - вони можуть перетнути кордон", - розповів Демченко.

Як відзначив речник Держприкордонслужби, станом на початок травня, візу на в'їзд отримали лише 37 громадян Росії, серед яких 25 осіб - жінки та діти.

Візовий режим для Росії

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України, 17 червня 2022 року, президент Володимир Зеленський заявив про запровадження візового режиму для громадян країни-агресора. Того ж дня Кабінет міністрів припинив дію угоди.

Починаючи з 1 липня 2022 року рішення уряду про візовий режим набрало чинності.