В I полугодии Черниговская область на четверть сократила потребление газа

Иллюстративное фото (пресс-служба "Черниговгаза")

Сокращение объемов потребления зафиксировано по всем категориям потребителей

По итогам I полугодия 2019 года потребление природного газа в Черниговской области уменьшилось на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, и составило 260,5 млн кубометров. В связи с этим АО "Черниговгаз" недополучило 55,8 млн гривен тарифной выручки, которая является основным источником финансирования регламентных работ и модернизации распределительных сетей региона. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В течение января-июня 2019 года "Черниговгаз" протранспортировал 260,5 млн куб. м газа. Это почти на 89 млн куб. м меньше, чем в I полугодии 2018 года. Сокращение объемов потребления зафиксировано по всем категориям потребителей.

Наибольшую разницу показали промышленники - 33,8%, а это 12 млн куб. м. Существенно уменьшили отбор газа бытовые потребители, использовав 148,7 млн куб. м, что на 25,6% меньше прошлогоднего показателя. Поставщики тепла снизили объемы потребленного ресурса почти на 24 млн кубометров, или на 23,8%. Бюджетные учреждения потребили меньше газа на 1,5 млн куб. м, или на 12,2%.

"Уменьшение объемов распределения газа является неблагоприятным фактором для производственной деятельности компании. Ведь от этого напрямую зависят плановые поступления средств. Так, вследствие сокращения потребления, за 1 полугодие мы недополучили из тарифа 55,8 млн гривен без НДС. И об этом официально уведомили Регулятор, - подчеркнул финансовый директор "Черниговгаза" Дмитрий Чеберяк. - Кризисная ситуация также усугубляется сезонностью потребления газа. Летом - в наиболее благоприятный для ремонтных работ период, мы не в состоянии планомерно профинансировать инвестпрограмму".

По словам пресс-службы, несмотря на значительное подорожание энергоносителя, в течение последних трех лет НКРЭКУ не пересматривала "Черниговгазу" тариф на распределение. Тарифная доля компании остается на уровне 75 коп. с одного протранспортированного кубометра.

"В прошлом году тарифная выручка "Черниговгаза" составила 384,4 млн гривен. Однако установленный НКРЭКУ тарифный уровень не покрывает экономически обоснованных расходов компании. Так, по итогам 2018 года убытки предприятия от деятельности по распределению природного газа составили 176,4 млн гривен (без НДС). По оценке специалистов, чтобы достичь уровня окупаемости затрат, в том числе установить конкурентоспособную зарплату, тариф на доставку газа конечному потребителю нужно увеличить втрое. Будучи в курсе критической ситуации в газораспределительной отрасли, Нацрегулятор затягивает с повышением тарифа для операторов ГРМ", - говорится в сообщении.