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У I півріччі Чернігівська область на чверть скоротила споживання газу

Новини » Енергетика    25.07.2019 - 15:35
У I півріччі Чернігівська область на чверть скоротила споживання газу
Ілюстративне фото (прес-служба "Чернігівгазу")

Скорочення обсягів споживання зафіксовано по всім категоріям споживачів

За підсумками I півріччя 2019 року споживання природного газу в Чернігівській області зменшилась на 25,4% порівняно з аналогічним періодом 2018 року, і склало 260,5 млн кубометрів. У зв'язку з цим АТ "Чернігівгаз" недоотримало 55,8 млн гривень тарифної виручки, яка є основним джерелом фінансування регламентних робіт і модернізації розподільчих мереж регіону. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Протягом січня-червня 2019 року "Чернігівгаз" переправив 260,5 млн куб. м газу. Це майже на 89 млн куб. м менше, ніж у I півріччі 2018 року. Скорочення обсягів споживання зафіксовано по всіх категоріях споживачів.

Найбільшу різницю показали промисловці - 33,8%, а це 12 млн куб. м. Істотно зменшили відбір газу побутові споживачі, використавши 148,7 млн куб. м, що на 25,6% менше торішнього показника. Постачальники тепла знизили обсяги спожитого ресурсу майже на 24 млн кубометрів, або на 23,8%. Бюджетні установи спожили менше газу на 1,5 млн куб. м, або на 12,2%.

"Зменшення обсягів розподілу газу є несприятливим чинником для виробничої діяльності компанії. Адже від цього безпосередньо залежать планові надходження коштів. Так, внаслідок скорочення споживання, за 1 півріччя ми недоотримали з тарифу 55,8 млн гривень без ПДВ. І про це офіційно повідомили Регулятор, - підкреслив фінансовий директор "Чернігівгазу" Дмитро Чеберяк. - Кризова ситуація також ускладнюється сезонністю споживання газу. Влітку - в найбільш сприятливий для ремонтних робіт період, ми не в змозі планомірно профінансувати інвестпрограму".

За словами прес-служби, незважаючи на значне подорожчання енергоносіїв, протягом останніх трьох років НКРЕКП не переглядала "Чернігівгазу" тариф на розподіл. Тарифна частка компанії залишається на рівні 75 коп. з одного протранспортованого кубометра.

"В минулому році тарифна виручка "Чернігівгазу" склала 384,4 млн гривень. Однак встановлений НКРЕКП тарифний рівень не покриває економічно обґрунтованих витрат компанії. Так, за підсумками 2018 року збитки підприємства від діяльності з розподілу природного газу склали 176,4 млн гривень (без ПДВ). За оцінкою фахівців, щоб досягти рівня окупності витрат, у тому числі встановити конкурентоспроможну зарплату, тариф на доставку газу кінцевому споживачу треба збільшити втричі. Будучи в курсі критичної ситуації в газорозподільній галузі, Нацрегулятор затягує з підвищенням тарифу для операторів ГРМ", - йдеться в повідомленні.

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