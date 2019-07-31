В I полугодии 2019 года "Запорожгаз" установил почти 10 тыс. счетчиков газа

С начала года на территории лицензионной деятельности АО "Запорожгаз" установлено 9,3 тыс. индивидуальных приборов учета газа. Сейчас счетчики газа имеют 89,2% клиентов компании. На 1 июля 2019 года счетчиками обеспечено 435 тыс. домовладений потребителей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В 2019 году НКРЭКУ выделила в тарифе на распределение природного газа 29,3 млн гривен. За эти средства АО "Запорожгаз" установит 14,8 тыс счетчиков. Сейчас установка приборов учета осуществляется у потребителей, которые пользуются только газовыми плитами", - говорится в сообщении.

До конца 2020 года компания должна установить еще 52 тыс. счетчиков. по словам пресс-службы, финансирование работ по оснащению населения счетчиками является недостаточным. В общей цене газа на сегодняшний день на это выделяется около 2 копеек.

"Работы по установке индивидуальных счетчиков в рамках инвестпрограммы выполняются для потребителей газа полностью бесплатно, для выполнения монтажных работ выделяется необходимое количество материалов. Однако когда кроме установки счетчика газа в квартире необходимо заменить устаревший газовый кран или подводящие шланги к газовым приборам, их стоимость оплачивает владелец квартиры", - говорит директор по капитальному строительству АО "Запорожгаз" Юрий Заставский.

Также в пресс-службе отметили, что основная проблема, которая возникает в процессе оснащения счетчиками многоэтажного жилого фонда, связана с отсутствием доступа в газифицированные квартиры. Некоторые жители сознательно отказывают в доступе для установки счетчиков, тем самым препятствуя исполнению требований законодательства Украины.

"Согласно положениям Кодекса ГРМ, в случае отказа от установки счетчиков специалисты газовой компании обязаны составить Акт о нарушении. При этом важно понимать: если потребитель не обеспечит установку счетчика за свои средства до 1 января 2021 года, Оператор ГРС будет обязан прекратить распределение газа на объект, где не обеспечен коммерческий учет энергоресурса", - говорится в сообщении.