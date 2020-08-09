И.о. мэра Луцка заболел коронавирусом

Фото: Григорий Пустовит (facebook.com)

Чиновник находится на самоизоляции

Исполняющий обязанности городского головы Луцка Григорий Пустовит заразился коронавирусои. С воскресенья, 2 августа, он находится на самоизоляции.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

Пустовит считает, что инфицироваться коронавирусом мог во время пикетирования городского совета предпринимателями с Центрального рынка, которое состоялось 28 июля.

Кроме того, чиновник попросил не злоупотреблять фактом его заболевания и не связывать ситуацию с отказом местных властей от усиления карантина.

"Несмотря на то, что я заболел COVID-19, я продолжаю по-прежнему выступать решительно против попытки необоснованного и безосновательного внесения нашего города Луцк в красную зону эпидемической опасности", - добавил он.

Напомним, в начале августа, после разделения страны на зоны карантина, Луцк и Тернополь попали в красный список; в этих городах необходимо было усилить ограничения.

Однако, в Луцком городском совете заявили, что не собираются выполнять указание Министерства здравоохранения и усиливать карантин в городе.