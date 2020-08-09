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В.о. мера Луцька захворів на коронавірус

Луцьк, Неділя 09 серпня 2020 13:54
В.о. мера Луцька захворів на коронавірус
Фото: Григорій Пустовіт (facebook.com)
Автор: Дмитро Левицький

Посадовець перебуває на самоізоляції

Виконувач обов'язків міського голови Луцька Григорій Пустовіт інфікувався коронавірусом. З неділі, 2 серпня, він перебуває на самоізоляції.

Про це посадовець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Пустовіт вважає, що інфікуватися коронавірусом міг під час пікетування міської ради підприємцями з Центрального ринку, яке відбулося 28 липня.

Крім того, посадовець попросив не зловживати фактом його захворювання та не пов'язувати ситуацію з відмовою місцевої влади від посилення карантину.

"Не дивлячись на те, що я захворів на COVID-19, я продовжую як і раніше виступати рішуче проти спроби необгрунтованого та безпідставного внесення нашого міста Луцьк до червоної зони епідемічної небезпеки", - додав він.

Нагадаємо, на початку серпня, після поділу країни на зони карантину, Луцьк та Тернопіль потрапили до червоного списку; у цих містах необхідно було посилити обмеження.

Однак, у Луцькій міській раді заявили, що не збираються виконувати вказівку Міністерства охорони здоров'я та посилювати карантин в місті.

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