И. о. главы "Укрэнерго" уходит в отставку

Исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сегодня, 26 февраля, объявил о своей отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ковальчука в Facebook.

По словам Ковальчука, уже сегодня он сложит обязанности главы "Укрэнерго". Он добавил, что шел к этому решению несколько месяцев.

"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления "Укрэнерго". Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", - написал он.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что временно исполняющий обязанности председателя правления "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук покинет компанию на следующей неделе.

Кроме того, в интервью РБК-Украина Ковальчук рассказывал, что с момента запуска рынка электроэнергии подвергается шантажу со стороны неустановленных лиц. Он отмечал, что находится в активной фазе шантажа с июня 2019 года. Ковальчук добавил, что подал заявление в правоохранительные органы.

Добавим, что 21 февраля министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель предложил министру финансов назначить Андрея Стасива и. о. председателя "Укрэнерго".