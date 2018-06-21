У I кварталі 2018 ВВП України збільшився до 3,1%

При цьому фактичні темпи зростання економіки були вище очікувань Нацбанку

В I кварталі 2018 українська економіка прискорила зростання до 3,1% в річному вимірі. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України з посиланням на дані Державної служби статистики.

Як повідомляється, у порівнянні з попереднім кварталом зростання ВВП склало 0,9%, які сезонно скориговані.

Фактичні темпи зростання реального ВВП в I кварталі 2018 були вище очікувань Національного банку, опубліковані в Інфляційний звіт за квітень 2018 (2,3% р/р).

Як і в 2017 році, основним двигуном зростання реального ВВП був внутрішній попит-як споживчий, так і інвестиційний.

Третій квартал поспіль прискорювалося зростання інвестицій. Зокрема, темпи зростання валового нагромадження основного капіталу (далі - ВНОК) збільшилися до 17% р / р. Цьому сприяли поліпшення ділових очікувань підприємств, а також подальше покращення їх фінансових результатів. На відміну від минулого року, зростання інвестицій значно менше було пов'язано з нарощуванням будівництва, темпи зростання валової доданої вартості (далі - ВДВ) якого стрімко уповільнилися (до 2,2% р / р). Зате високими темпами продовжувалося зростання інвестицій в промисловості, зокрема видобувної, металургійному виробництві, машинобудуванні та постачання електроенергії, пара, води та кондиційованого повітря, а також торгівлю, транспорт та телекомунікації.

Споживчий попит також продовжував упевнено посилюватися, підтриманий значними темпами росту реальної заробітної плати, підвищенням пенсій в попередні періоди і поліпшенням споживчих настроїв населення. Втім, зростання кінцевих споживчих витрат домогосподарств сповільнилося в порівнянні з попереднім кварталом (до 5,6% г / г), що можна насамперед пояснити низькими темпами зростання реальної заробітної плати (10,7% р / р у I кварталі 2018 порівняно з 20 0% р / р у IV кварталі 2017 року) внаслідок підвищення бази порівняння. Проте споживчі витрати сектору загального державного управління зменшилися (на 1,4% р / р), що відображало досить стриману фіскальну політику на початку 2018 року.

Обсяги експорту товарів і послуг в I кварталі 2018 скоротилися на 9.9% р / р. Падіння експорту було викликано переважно зменшенням фізичних обсягів поставок зернових і олійних культур, відображало нижче урожай минулого року, а також зменшення обсягів транзиту енергетичних ресурсів.

У той же час в I кварталі 2018 також істотно знизився імпорт (на 5,4% р / р) у першу чергу через зменшення енергетичного імпорту.

В результаті негативний внесок чистого експорту в економічне зростання зменшився (до 2,3 п. п.), що і зумовило прискорення зростання реального ВВП порівняно з показниками IV кварталу 2017 року, а також відхилення фактичних даних від оцінки НБУ.

Ефект бази порівняння - припинення торгівлі з НКТ та захоплення підприємств на тих територіях у минулому році - зумовив відновлення зростання ВДВ добувної промисловості (на 2,7% р / р) і постачання електроенергії (на 2,4% р / р). Відновилося зростання ВДВ фінансової і страхової діяльності (на 9,7% р / р), відображаючи розвиток як банківського, так і небанківського фінансового сектора. Зниження ВДВ сільського господарства сповільнилося (до 0,5% р / р), зокрема, розвиток тваринництва підтримувався активним зовнішнім попитом. Натомість, відображаючи помірне зростання кінцевих споживчих витрат в цілому, сповільнилося зростання ВДВ торгівлі (до 5,8% р / р) та інших секторах послуг, а в деяких з них (зокрема охороні здоров'я) ВДВ знизилася.

Нагадаємо, раніше НБУ прогнозував, що ВВП досягне потенційного рівня вже в II кварталі 2018.