І до банку ходити не треба. "Нова пошта" запускає нову послугу для українців

Як повідомляється, у мобільному застосунку наразі доступні:

перекази на картки та рахунки за усіма можливими реквізитами;

оформлення "Посилки в кредит" та сплата за неї;

усі види платежів: клієнти можуть сплачувати за комунальні послуги, інтернет або ТБ, штрафи та податки, поповнювати мобільний тощо;

отримання на картку післяплати за посилки;

відправка переказу з картки до відділення Нової пошти;

випуск пластикової платіжної картки NovaPay від MasterCard

Наразі відкриття рахунку, його обслуговування, всі платежі, перекази та зняття готівки до 100 тисяч гривень - безкоштовні.

Почати користуватись мобільним додатком NovaPay можна після реєстрації за допомогою "Дії". Згодом клієнти зможуть зареєструватись і у відділеннях "Нової пошти".

Також через додаток можна замовити пластикову платіжну картку та отримати її у найближчому відділенні чи поштоматі Нової пошти із безкоштовною доставкою.

Також зазначається, що наразі доступні внутрішньодержавні платежі та перекази. Карткою NovaPay поки що неможливо розрахуватись за кордоном, оплатити нею товари на зарубіжних сайтах, чи сплатити за послуги компаній, зареєстрованих не в Україні.