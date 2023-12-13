И в банк ходить не нужно. "Новая почта" запускает новую услугу для украинцев

"Новая почта" запускает собственное мобильное приложение, в котором украинцы смогут моментально открыть платежный счет, оформить виртуальную карту и сразу начать ею пользоваться. Лимитированная бета-версия уже доступна для загрузки в Google Play.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Как сообщается, в мобильном приложении доступны:
Открытие счета, его обслуживание, все платежи, переводы и снятие наличных до 100 тысяч гривен - бесплатные.
Начать пользоваться мобильным приложением NovaPay можно после регистрации с помощью "Дії". Позже клиенты смогут зарегистрироваться и в отделениях "Новой почты".
Также через приложение можно заказать пластиковую платежную карту и получить ее в ближайшем отделении или почтамате Новой почты с бесплатной доставкой.
Также отмечается, что доступны внутригосударственные платежи и переводы. Карточкой NovaPay пока невозможно рассчитаться за границей, оплатить ею товары на зарубежных сайтах или оплатить услуги компаний, зарегистрированных не в Украине.
Напомним, в Украине изменили правила отправки посылок. Что попало под запрет - читайте в материале РБК-Украина.
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