И в банк ходить не нужно. "Новая почта" запускает новую услугу для украинцев

Как сообщается, в мобильном приложении доступны:

переводы на карты и счета по всем возможным реквизитам;

оформление "Посылки в кредит" и оплата за нее;

все виды платежей: клиенты могут оплачивать коммунальные услуги, интернет или ТВ, штрафы и налоги, пополнять мобильный и т.п.;

получение на карточку наложенного платежа за посылки;

отправка перевода с карты в отделение Новой почты;

выпуск пластиковой платежной карты NovaPay от MasterCard

Открытие счета, его обслуживание, все платежи, переводы и снятие наличных до 100 тысяч гривен - бесплатные.

Начать пользоваться мобильным приложением NovaPay можно после регистрации с помощью "Дії". Позже клиенты смогут зарегистрироваться и в отделениях "Новой почты".

Также через приложение можно заказать пластиковую платежную карту и получить ее в ближайшем отделении или почтамате Новой почты с бесплатной доставкой.

Также отмечается, что доступны внутригосударственные платежи и переводы. Карточкой NovaPay пока невозможно рассчитаться за границей, оплатить ею товары на зарубежных сайтах или оплатить услуги компаний, зарегистрированных не в Украине.