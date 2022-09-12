В Госдуме заговорили о необходимости "всеобщей мобилизации" в России

Депутат от партии "Единая Россия" предлагает провести "мобилизацию", иначе "цель" войны в Украине не будет достигнута.

"Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем. Сегодня общество должно быть консолидировано максимально и целенаправленно на победу", - сказал депутат.

Депутат считает, что российское общество напрасно тратит время, а статус "СВО" давно надо изменить.

"И мы должны мобилизовать все наши силы. Мы должны быть солидарны с нашими ребятами, которые там находятся", - добавил в конце депутат.