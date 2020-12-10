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Hyundai купує виробника роботів Boston Dynamics майже за 1 млрд доларів

Сеул, Четвер 10 грудня 2020 15:35
Hyundai купує виробника роботів Boston Dynamics майже за 1 млрд доларів
Фото: Boston Dynamics відома своїми розробками (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Південнокорейська компанія Hyundai Motor Co. купує американського виробника роботів Boston Dynamics Inc. у японського холдингу SoftBank Group. Це дозволить розвивати Hyundai в напрямку робототехніки.

Про це повідомляє The Korea Economic Daily.

Сума угоди становить 921 мільйон доларів, її завершать на засіданні ради директорів 10 грудня.

Південнокорейська компанія Hyundai Motor профінансує близько половини вартості угоди, решту сплатять її афілійовані особи, включаючи виробника автозапчастин Hyundai Mobis Co.

Це придбання прискорить просування групи на ринку. Hyundai вибрала робототехніку в якості одного з нових напрямків просування разом з електромобілями і автомобілями на водневих паливних елементах.

Компанія Boston Dynamics відома технологічно просунутими, але збитковими машинами, такими, як Spot - маневрений робот, схожий на собаку. Робот, представлений в 2015 році, може бігати риссю, підніматися по сходах і відкривати двері. У той же час Hyundai Motor зосередилася на колісних роботах, призначених для заводського використання.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року в Чорнобильській зоні відчуження вперше випробували автономного робота Spot виробництва Boston Dynamics для вимірювання рівня радіаційного забруднення.

РБК-Україна писало, що в США робот Atlas компанії Boston Dynamics навчився самостійно знаходити точку опори і рухатися по рельєфній місцевості.

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