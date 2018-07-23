Hyperloop нет в проекте финплана УЗ на 2019 год и на следующие 5 лет

По словам Кравцова, пока не ясно, будет ли Hyperloop отдельно от УЗ или в ее составе

В проекте финплана ПАО "Укрзализныця" на 2019 год и в среднесрочной стратегии компании на следующие пять лет проекта Hyperloop нет. Об этом сообщил и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов в интервью РБК-Украина.

По словам Кравцова, пока не ясно, будет ли Hyperloop отдельно от УЗ или в ее составе.

"Что касается возможности Hyperloop стать частью УЗ. С таким же успехом он может стать частью "Нафтогаза", который транспортирует природный газ по трубам. Ведь Hyperloop - это, по сути, транспортировка груза по трубам", - отметил он.

Отметим, в феврале 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил о появлении Hyperloop в Украине. По его словам, первая площадка для испытаний будет открыта в Днепре в 2019 году.

Также сообщалось, что билет на украинский Hyperloop будет стоить дешевле, чем на обычный железнодорожный поезд или самолет.

Напомним, Кравцов в интервью РБК-Украина сообщил, что для "перешивки" 1 км железной дороги с украинского стандарта на евроколею, необходимо примерно 8-10 миллионов гривен, а на строительство - около 150 миллионов гривен.