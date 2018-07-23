Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на наступні 5 років

За словами Кравцова, поки не ясно, чи буде Hyperloop окремо від УЗ або в її складі

У проекті фінплану ПАТ "Укрзалізниця" на 2019 рік і в середньостроковій стратегії компанії на наступні п'ять років проекту Hyperloop немає. Про це повідомив в. о. голови правління УЗ Євген Кравцов інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Кравцова, поки не ясно, чи буде Hyperloop окремо від УЗ або в її складі.

"Що стосується можливості Hyperloop стати частиною УЗ. З таким же успіхом він може стати частиною "Нафтогазу", який транспортує природний газ по трубах. Адже Hyperloop - це, по суті, транспортування вантажу по трубах", - зазначив він.

Відзначимо, в лютому 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян оголосив про появу Hyperloop в Україні. За його словами, перший майданчик для випробувань буде відкритий у Дніпрі в 2019 році.

Також повідомлялося, що квиток на український Hyperloop буде коштувати дешевше, ніж на звичайний залізничний потяг чи літак.

Нагадаємо, Кравцов в інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що для "перешивки" 1 км залізниці з українського стандарту на евроколею, необхідно приблизно 8-10 мільйонів гривень, а на будівництво - близько 150 мільйонів гривень.