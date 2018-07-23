В УЗ озвучили стоимость "перешивки" железной дороги с украинского стандарта на евроколею

Также в УЗ сообщили стоимость инфраструктурных работ, обустройства станций и депо, а также закупки подвижного состава

Чтобы трансформировать 1 км железной дороги с украинского стандарта на евроколею, необходимо примерно 8-10 миллионов гривен, а на строительство - около 150 миллионов гривен. Об этом сообщил и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов в интервью РБК-Украина.

По его словам, технической группой УЗ отрабатывался вопрос стоимости строительства высокоскоростной евроколеи по треугольнику Киев-Винница-Одесса-Львов, где Винница была бы центром отправления поездов.

"Конкретно по этому проекту нами было подсчитано, что стоимость инфраструктурных работ, обустройства станций и депо, а также закупки подвижного состава составят порядка 18 миллиардов долларов. Если этот проект будет реализован, то он мог бы стать неким "планом Маршалла" для Украины", - отметил Кравцов.

Напомним, ранее в материале РБК-Украина сообщалось, что "Укрзализныця" начала масштабное обновление локомотивов, первым шагом в котором стала закупка 30 тепловозов у американской компании General Electric.

Позже Кравцов показал вагоны поездов после ремонта.

Также глава УЗ сообщил о планах капитального-восстановительного ремонта 150 вагонов, еще в 1410 вагонах планируется провести деповской ремонт, а 576 - отремонтировать капитально.