Хвороба брудних рук. Лікарі назвали перші симптоми та профілактику гепатиту A
Весна - сезон активної вітамінізації для більшості людей. На полицях супермаркетів та на ярмарках з'являється все більше свіжих фруктів, ягід та овочів, якими так і хочеться відразу підзарядитись. Однак важливо пам'ятати, що перед вживанням їжі її варто ретельно промити.
Докладніше про те, чому Гепатит A називають хворобою брудних рук та як від нього вберегтись, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці публікації використовувалися матеріали: Міністерства охорони здоров'я України, Головного управління Держпродспоживслужби, Центру громадського здоров'я МОЗ України.
Зміст:
Гепатит A - хвороба брудних рук
Гепатит A - хвороба брудних рук
Вірусний гепатит A ще називають хворобою Боткіна, хворобою брудних рук чи "жовтухою. Загалом це гостра інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом передачі інфекції, переважним ураженням печінки та травного каналу.
Вірус гепатиту A виділяється із фекаліями заражених та передається від людини до людини (після контакту з хворим). Частіше за все зараження відбувається через:
- воду,
- харчові продукти,
- забруднення випорожненнями хворої людини,
- предмети побуту,
- брудні руки,
- недотримання правил особистої гігієни.
- під час чхання, або контакту з дверними ручками чи іграшками, яких торкався хворий.
Джерелом інфекції є хвора людина з будь-якими формами захворювання.
Широке розповсюдження вірусу відбувається в місцях з низьким рівнем санітарії та особистої гігієни. Тому, мандруючи в екзотичні країни з високим рівнем захворюваності на гепатит A будьте насторожі.
Серед таких країн зокрема можна виділити - Індію, Єгипет, Туніс, Туреччину, деякі країни Південної Америки та Карибського басейну
Симптоми гепатиту A
Період від зараження до появи перших симптомів зазвичай становить від 15 до 30 днів. У більшості випадків симптоми проявляються гостро, з підвищення температури тіла до 38,5 С протягом перших 2-3 днів, ломоти в тілі. Серед загальних симптомів також виділяють:
- нудоту,
- головний біль,
- жовтяницю,
- біль і бурчання в животі,
- блювання, сильний пронос,
- водянисто-пінисті випорожнення яскраво-жовтого кольору.
Тривалість переджовтяничного періоду складає 5-7 днів. Наприкінці перед-жовтяничного періоду сеча стає темною, а кал знебарвлюється. Збільшується печінка і селезінка.
Жовтяничний період гепатиту A починається пожовтінням слизових оболонок ротоглотки, склер, а потім і шкіри. З появою жовтяниці самопочуття поліпшується.
Як уберегтися від гепатиту A
Головним чинником хвороби є недотримання правил особистої гігієни. А отже більшість профілактичних заходів пов'язані саме з цим:
- мийте руки водою з милом щонайменше протягом 20 секунд,
- завжди мийте руки перед приготуванням та споживанням їжі та після вбиральні,
- мийте овочі та фрукти чистою водою перед тим, як їх споживати,
- якщо не впевнені, що вода з-під крана або з криниці безпечна, - використовуйте для пиття, приготування їжі та миття овочів і фруктів лише бутильовану або кип’ячену воду,
- дотримуйтесь рекомендацій з офіційних джерел щодо безпеки води у вашому регіоні.
Лікування хвороби
Основними методами профілактики є вакцинація та дотримання правил особистої гігієни. Вакцина захищає від розвитку тяжких форм захворювання. Слід зазначити, що вакцина забезпечує довготривалий захист від вірусного гепатиту A.
Щеплення від гепатиту A показані дітям і дорослим, які раніше не хворіли на гепатит A, а також людям з підвищеним ризиком інфікування.
До числа осіб, яким рекомендовані щеплення відносяться:
- особи з хронічними ураженнями печінки;
- особи з порушеним процесом згортання крові, які отримують препарати крові;
- персонал установ громадського харчування та підприємств харчової промисловості, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування;
- військовослужбовці,
- співробітники МВС та МНС України;
- персонал з обслуговування водоочисних споруд, водопровідних мереж, з обслуговування каналізаційних систем та каналізаційних очисних споруд;
- особи, які беруть участь у миротворчих заходах, наданні гуманітарної допомоги тощо;
- особи, які вживають наркотичні речовини внутрішньовенно;
- ВІЛ-інфіковані;
- особи, що проживають в ендемічних регіонах щодо гепатиту A;
- мандрівники, які подорожують у країни з високим рівнем захворюваності на гепатит A;
- особи, які спілкувалися з хворим на гепатит в осередках інфекції;
- особи, які працюють з інфікованими вірусом гепатиту A тваринами в науково-дослідних лабораторіях.
Нагадаємо, на початку травня цього року в Києві та області було зафіксовано спалах Гепатиту А. Кількох людей було госпіталізовано.
Детальніше про спалах хвороби в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, ми також розповідали, які щеплення варто зробити в дорослому віці.
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