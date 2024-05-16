Хвороба брудних рук. Лікарі назвали перші симптоми та профілактику гепатиту A

Весна - сезон активної вітамінізації для більшості людей. На полицях супермаркетів та на ярмарках з'являється все більше свіжих фруктів, ягід та овочів, якими так і хочеться відразу підзарядитись. Однак важливо пам'ятати, що перед вживанням їжі її варто ретельно промити.

Докладніше про те, чому Гепатит A називають хворобою брудних рук та як від нього вберегтись, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна .

Зміст:

Гепатит A - хвороба брудних рук

Симптоми гепатиту A

Як уберегтися від гепатиту A

Лікування хвороби

Гепатит A - хвороба брудних рук

Вірусний гепатит A ще називають хворобою Боткіна, хворобою брудних рук чи "жовтухою. Загалом це гостра інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом передачі інфекції, переважним ураженням печінки та травного каналу.

Вірус гепатиту A виділяється із фекаліями заражених та передається від людини до людини (після контакту з хворим). Частіше за все зараження відбувається через:

воду,

харчові продукти,

забруднення випорожненнями хворої людини,

предмети побуту,

брудні руки,

недотримання правил особистої гігієни.

під час чхання, або контакту з дверними ручками чи іграшками, яких торкався хворий.

Джерелом інфекції є хвора людина з будь-якими формами захворювання.

Широке розповсюдження вірусу відбувається в місцях з низьким рівнем санітарії та особистої гігієни. Тому, мандруючи в екзотичні країни з високим рівнем захворюваності на гепатит A будьте насторожі.

Серед таких країн зокрема можна виділити - Індію, Єгипет, Туніс, Туреччину, деякі країни Південної Америки та Карибського басейну

Симптоми гепатиту A

Період від зараження до появи перших симптомів зазвичай становить від 15 до 30 днів. У більшості випадків симптоми проявляються гостро, з підвищення температури тіла до 38,5 С протягом перших 2-3 днів, ломоти в тілі. Серед загальних симптомів також виділяють:

нудоту,

головний біль,

жовтяницю,

біль і бурчання в животі,

блювання, сильний пронос,

водянисто-пінисті випорожнення яскраво-жовтого кольору.

Тривалість переджовтяничного періоду складає 5-7 днів. Наприкінці перед-жовтяничного періоду сеча стає темною, а кал знебарвлюється. Збільшується печінка і селезінка.

Жовтяничний період гепатиту A починається пожовтінням слизових оболонок ротоглотки, склер, а потім і шкіри. З появою жовтяниці самопочуття поліпшується.

Як уберегтися від гепатиту A

Головним чинником хвороби є недотримання правил особистої гігієни. А отже більшість профілактичних заходів пов'язані саме з цим:

мийте руки водою з милом щонайменше протягом 20 секунд,

завжди мийте руки перед приготуванням та споживанням їжі та після вбиральні,

мийте овочі та фрукти чистою водою перед тим, як їх споживати,

якщо не впевнені, що вода з-під крана або з криниці безпечна, - використовуйте для пиття, приготування їжі та миття овочів і фруктів лише бутильовану або кип’ячену воду,

дотримуйтесь рекомендацій з офіційних джерел щодо безпеки води у вашому регіоні.

Лікування хвороби

Основними методами профілактики є вакцинація та дотримання правил особистої гігієни. Вакцина захищає від розвитку тяжких форм захворювання. Слід зазначити, що вакцина забезпечує довготривалий захист від вірусного гепатиту A.

Щеплення від гепатиту A показані дітям і дорослим, які раніше не хворіли на гепатит A, а також людям з підвищеним ризиком інфікування.

До числа осіб, яким рекомендовані щеплення відносяться: