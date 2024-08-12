Хвилі сильного холоду або екстремальної спеки. Кліматологи попереджають про глобальні зміни

Що треба знати про полярні вихори

Полярні вихори - це сильні стратосферні повітряні потоки, які циркулюють над Арктикою й Антарктикою протягом зимових місяців, затримуючи холодне повітря над полюсами. Вони оточені та закриті струминними потоками, які діють як бар’єри, що перешкоджають цьому крижаному полярному повітрю поширюватися в середні широти.

Однак час від часу стратосфера над Арктикою відчуває різке підвищення температури та тиску, дестабілізуючи північний полярний вихор і спричиняючи його розкол, зміну напрямку або колапс. Коли це відбувається, струменевий потік має тенденцію викривлятися, дозволяючи крижаним арктичним вітрам проникати південніше, ніж зазвичай, тоді як тепле повітря втягується в полярний регіон.

Це явище, відоме як раптове стратосферне потепління, спричинило сильне похолодання, яке охопило частини США у 2019 році. На початку 2024 року коливання стратосферного тиску призвели до того, що північний полярний вихор двічі змінив напрямок, принісши різке похолодання до північної півкулі (Україна розташована у цій частині), хоча жодна подія не була достатньо сильною, щоб суттєво змінити форму струминного потоку.

Коли полярний вихор дестабілізується, крижане полярне повітря рухається в середні широти (ілюстрація: zombiu26/Shutterstock.com)

В Антарктиді, однак, різке стратосферне потепління зустрічаються набагато рідше, єдиний відомий випадок стався у 2002 році. Проте це може змінитися, оскільки серія підвищення температури стратосфери з минулого місяця викликає побоювання.

У середині липня швидкість вітру у вихорі сповільнилася з типової швидкості 300 км/год до 230 км/год. Це супроводжувалося стрибком температури приблизно на 20 градусів Цельсія вище середнього.

Хоча цих коливань було недостатньо, щоб спровокувати різке стратосферне потепління, за ними послідувало друге уповільнення, коли температура знову піднялася на початку серпня. Ця подія призвела до того, що холодне антарктичне повітря вирвалося з полярного регіону та вразило частини Австралії, Нової Зеландії та Південної Америки вологою та холодною погодою.

Водночас тепле повітря із середніх широт змогло просунутися на південь до Антарктиди, викликавши рекордну спеку.

Як розвиватиметься ситуація надалі

Поки незрозуміло, як розвиватиметься ситуація, деякі прогнози припускають, що південний полярний вихор може незабаром стабілізуватися, тоді як інші моделі натякають на різкий колапс. В останньому сценарії дестабілізований струменевий потік, швидше за все, порушить іншу погодну систему, яка називається південним кільцевим режимом, перевівши її в так звану негативну фазу.

Тоді це призведе до надзвичайно сухого та спекотного літа в Австралазії та Південній Америці.

Зараз вчені не впевнені, що спричиняє таку дестабілізацію полярних вихорів, хоча з’являється все більше доказів того, що це може бути пов’язано з підвищенням глобальної температури через кліматичні зміни, спричинені діями людини.

Наприклад, дослідження, опубліковане цього місяця, вказує, що зменшення морського льоду в Антарктиді пов’язане з уповільненням швидкості стратосферного вітру. Це підкреслює, яку роль відіграє підвищення температури океану в зіткненні з полярними вихорами.

Крім того, в той час як арктичний морський лід протягом багатьох років різко зменшувався, ситуація на південному полюсі донедавна вважалася відносно стабільною. Проте зниження швидкості вихору за останні кілька років свідчить про те, що обидва полюси зараз можуть перебувати в стані надзвичайного потоку, що, можливо, матиме величезні наслідки для полярних вихорів.