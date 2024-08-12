Волны сильного холода или экстремальной жары. Климатологи предупреждают о глобальных изменениях

Что нужно знать о полярных вихрях

Полярные вихри - это сильные стратосферные воздушные потоки, циркулирующие над Арктикой и Антарктикой в течение зимних месяцев, задерживая холодный воздух над полюсами. Они окружены и закрыты струйными потоками, действующими в качестве барьеров, препятствуя этому ледяному полярному воздуху распространяться в средние широты.

Однако время от времени стратосфера над Арктикой испытывает резкое повышение температуры и давления, дестабилизируя северный полярный вихрь и вызывая его раскол, изменение направления или коллапс. Когда это происходит, струйный поток имеет тенденцию искривляться, позволяя ледяным арктическим ветрам проникать южнее, чем обычно, в то время как теплый воздух втягивается в полярный регион.

Это явление, известное как внезапное стратосферное потепление, которое повлекло за собой сильное похолодание, что охватило часть США в 2019 году. В начале 2024 года колебания стратосферного давления привели к тому, что северный полярный вихрь дважды изменил направление, принеся резкое похолодание к северному полушарию (Украина расположена в этой части), хотя ни одно событие не было достаточно сильным, чтобы существенно изменить форму струйного потока.

Когда полярный вихрь дестабилизируется, ледяной полярный воздух двигается в средние широты (иллюстрация: zombiu26/Shutterstock.com)

В Антарктиде, однако, резкое стратосферное потепление встречается гораздо реже, единственный известный случай произошел в 2002 году. Однако это может измениться, поскольку серия повышения температуры стратосферы в прошлом месяце вызывает опасения.

В середине июля скорость ветра в вихре замедлилась с типичной скорости 300 км/ч до 230 км/ч. Это сопровождалось скачком температуры примерно на 20 градусов Цельсия выше среднего.

Хотя этих колебаний было недостаточно, чтобы спровоцировать резкое статосферное потепление, последовало второе замедление, когда температура снова поднялась в начале августа. Это событие привело к тому, что холодный антарктический воздух вырвался из полярного региона и поразил части Австралии, Новой Зеландии и Южной Америки влажной и холодной погодой.

В то же время теплый воздух из средних широт смог продвинуться на юг в Антарктиду, вызвав рекордную жару.

Как будет развиваться ситуация в дальнейшем

Пока неясно, как будет развиваться ситуация, некоторые прогнозы предполагают, что южный полярный вихрь может вскоре стабилизироваться, в то время как другие модели намекают на резкий коллапс. В последнем сценарии дестабилизированный струйный поток, скорее всего, нарушит другую погодную систему, называемую южным кольцевым режимом, переведя ее в так называемую отрицательную фазу.

Тогда это приведет к очень сухому и жаркому лету в Австралазии и Южной Америке.

Сейчас ученые не уверены, что влечет за собой такую дестабилизацию полярных вихрей, хотя появляется все больше доказательств того, что это может быть связано с повышением глобальной температуры из-за климатических изменений, вызванных действиями человека.

К примеру, исследование, опубликованное в этом месяце, указывает, что уменьшение морского льда в Антарктиде связано с замедлением скорости стратосферного ветра. Это подчеркивает, какую роль играет повышение температуры океана в столкновении с полярными вихрями.

Кроме того, в то время как арктический морской лед в течение многих лет резко уменьшался, ситуация на южном полюсе недавно считалась относительно стабильной. Однако снижение скорости вихря за последние несколько лет свидетельствует о том, что оба полюса сейчас могут находиться в состоянии чрезвычайного потока, что, возможно, будет иметь огромные последствия для полярных вихрей.