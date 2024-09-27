Один із найпотужніших в історії. У США вирує смертоносний ураган "Хелен" (фото і відео)

Що відомо про ураган "Хелен"

Ураган розпочався 26 вересня після 23-ї години за американським часом. Першим під удар потрапив берег району Біг-Бенд у Флориді. Офіційні особи уже повідомили про трьох загиблих, але є побоювання, що жертв буде більше.

Швидкість вітру досягла 225 км/год, очікується, що "Хелен" спричинить штормові хвилі заввишки 6 метрів, які насуватимуться на сушу, а також сильні опади.

Експерти віднесли ураган "Хелен" до четвертої категорії за рівнем небезпеки.

Прогнозоване поширення урагану "Хелен" (скриншот сайту Reuters)

Національний центр спостереження за ураганами повідомляє, "Хелен" є 14-м найпотужнішим ураганом у Сполучених Штатах, відколи ведуться записи, і сьомим за потужністю у Флориді. Востаннє такий був біля берегів цього узбережжя в 1851 році.

За словами директора центру Майкла Бреннана, "розіграється справді нестерпний сценарій" у прибережній зоні, коли вода здатна руйнувати будівлі та нести машини, а сам ураган просувається вглиб країни.

Мер Сарасоти штату Флорида Ліз Альперт заявила, що "Хелен" може стати найсильнішим штормом для міста за останнє століття.

У місцевостях, які потерпають від урагану, організували пошуково-рятувальні групи, також відкрили притулки для постраждалих.

Ураган "Хелен" став сьомим за потужністю в Флориді (фото: Getty Images)

Які прогнози надалі

Національний центр спостереження за ураганами повідомляє, що сильні дощі пройдуть у частині Флориди, а ще у Джорджії, Південній Кароліні, центральній та західній Північній Кароліні та частині Теннессі. В Атланті, яка розташована за сотні миль від флоридського Біг-Бенду, попередили про тропічний шторм.

У деяких частинах південного сходу США протягом наступних п’яти днів загальна кількість опадів може випасти до 25 см.

Також очікується, що сьогодні, 27 вересня, буря пройде через район Мейкона, штат Джорджія. Опади становитимуть 30,5 см або навіть більше. В п’ятницю та суботу (27-28 вересня) після виходу на сушу через узбережжя Флориди "Хелен" рухатиметься повільніше над долиною Теннессі.

Ураган призводить до масштабних руйнувань (фото: Getty Images)

Якими будуть наслідки від урагану

Сильні пориви вітру ще до початку бушування урагану спричинили відключення електроенергії для понад 1 мільйона американців у Флориді і 50 тис. у Джорджії.

Губернатори Флориди, Джорджії, Алабами, Кароліни та Вірджинії оголосили надзвичайний стан у своїх штатах.

В окрузі Пінеллас, штат Флорида, дороги залило водою. Офіційні особи заявили, що наслідки шторму можуть бути такими ж сильними, як від торішньої "Ідалії", яка затопила 1500 будинків в окрузі.

Аеропорти Тампи, Таллахассі та американського Санкт-Петербурга призупинили роботу ще 26 вересня. Уздовж узбережжя Мексиканської затоки у Флориді, включно з округами Сарасота та Шарлотт, оголосили про численні евакуації. Люди, які залишаються вдома, забивають вікна дошками та укріплюють будинки мішками з піском.

Енергетичні об’єкти вздовж узбережжя Мексиканської затоки США скоротили роботу та евакуювали деякі виробничі майданчики.

У районі Мейкона, штат Джорджія, сильні опади можуть знищити врожай бавовни та горіху пекан.

Ураган "Хелен" призвів до масштабних збитків (фото: Getty Images)

За даними брокера Gallagher Re, попередні збитки від приватного страхування можуть сягнути від 3 до 6 мільярдів доларів США, а додаткові збитки за програмами федерального страхування сягають 1 мільярда доларів.

Очікується, що після переміщення урагану на сушу у Флориді масштабні опади, що можуть сягнути 38 см, спричинять значні повені у містах.