Один из самых сильных в истории. В США бушует смертоносный ураган "Хелен" (фото и видео)

Что известно об урагане "Хелен"

Ураган начался 26 сентября после 23 часов по американскому времени. Первым под удар попал берег района Биг-Бенда во Флориде. Официальные лица уже сообщили об трех погибших, но есть опасения, что жертв будет больше.

Скорость ветра достигла 225 км/ч, ожидается, что "Хелен" повлечет за собой штормовые волны высотой 6 метров, которые будут надвигаться на сушу, а также сильные осадки.

Эксперты отнесли ураган "Хелен" до четвертой категории по уровню опасности.

Прогнозируемое распространение урагана "Хелен" (скриншот сайта Reuters)

Национальный центр наблюдения за ураганами сообщает, "Хелен" является 14-м самым мощным ураганом в Соединенных Штатах с тех пор как ведутся записи, и седьмым по мощности во Флориде. В последний раз такой был возле берегов этого побережья в 1851 году.

По словам директора центра Майкла Бреннана, "разыграется действительно невыносимый сценарий" в прибрежной зоне, когда вода способна разрушать здания и нести машины, и сам ураган продвигается вглубь страны.

Мэр Сарасоты штата Флориды Лиз Альперт заявила, что "Хелен" может стать сильнейшим штормом для города за последнее столетие.

В местностях, которые страдают от урагана, организовали поисково-спасательные группы, также открыли приюты для пострадавших.

Ураган "Хелен" стал седьмым по мощности во Флориде (фото: Getty Images)

Какие дальнейшие прогнозы

Национальный центр наблюдения за ураганами сообщает, что сильные дожди пройдут во Флориде, а также в Джорджии, Южной Каролине, центральной и западной Северной Каролине и части Теннесси. В Атланте, расположенной в сотне миль от флоридского Биг-Бенда, предупредили о тропическом шторме.

В некоторых частях юго-востока США в течение следующих пяти дней общее количество осадков может выпасть до 25 см.

Также ожидается, что сегодня, 27 сентября, буря пройдет через район Мейкона, штат Джорджия. Осадки составят 30,5 см или даже больше. В пятницу и субботу (27-28 сентября) после выхода на сушу через побережье Флориды "Хелен" будет двигаться медленнее над долиной Теннесси.

Ураган приводит к масштабным разрушениям (фото: Getty Images)

Какими будут последствия от урагана

Сильные порывы ветра еще до начала бушевания урагана повлекли за собой отключение электроэнергии для более 1 миллиона американцев во Флориде и 50 тыс. во Джорджии.

Губернаторы Флориды, Джорджии, Алабамы, Каролины и Виргинии объявили чрезвычайное положение в своих штатах.

В округе Пинеллас, штат Флорида, дороги залило водой. Официальные лица заявили, что последствия шторма могут быть столь же сильными, как от прошлогодней "Идалии", которая затопила 1500 домов в округе.

Аэропорты Тампы, Таллахасси и американского Санкт-Петербурга приостановили работу еще 26 сентября. Вдоль побережья Мексиканского залива во Флориде, включая округа Сарасота и Шарлотт, объявили о многочисленных эвакуациях. Люди, которые остаются дома, забивают окна досками и укрепляют здания мешками с песком.

Энергетические объекты вдоль побережья Мексиканского залива США сократили работу и эвакуировали некоторые производственные площадки.

В районе Мейкона, штат Джорджия, сильные осадки могут уничтожить урожай хлопка и ореха пекан.

Ураган "Хелен" привел к масштабным разрушениям (фото: Getty Images)

По данным брокера Gallagher Re, предварительный убытки от частного страхования может достигнуть от 3 до 6 миллиардов долларов США, а дополнительный ущерб по программам федерального страхования достигает 1 миллиарда долларов.

Ожидается, что после перемещения урагана на сушу во Флориде масштабные осадки, которые могут достичь 38 см, повлекут за собой значительные наводнения в городах.