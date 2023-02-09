Хвилеподібні стосунки. Зеленський розповів, як щоразу переконує Шольца допомагати Україні

"Наші відносини з Німеччиною мають, так би мовити, хвилеподібний характер, вони то піднімаються, то опускаються. Спочатку мені було дуже важко, темпераменти абсолютно різні. За своєю природою я швидка людина. Інші працюють повільніше, що також може бути пов'язано з їхньою бюрократією", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що відносини і розуміння Берліну та Києва дуже змінилися з початку війни.

"Ми змінили наші відносини і наше розуміння. Ми отримали системи ППО "Ірис-Т", за що я дуже вдячний Німеччині. Вони врятували багато життів", - додав він.

При цьому голова держави заявив, що йому доводиться чинити тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб отримати військову допомогу.

"Я сказав канцлеру: "Олафе, послухай, у нас не вистачає ракет. Я знаю, що у вас самих більше нічого немає, у нас є розвідувальна служба. Я знаю, що ти віддаєш нам усе, що в тебе є". І я не знаю, як, але йому дійсно вдавалося виробляти їх швидше. Це було позитивно. Тільки зараз ми повернулися у складну фазу з цими дебатами про німецькі танки, вони емоційні та складні. Мені доводиться чинити тиск на допомогу Україні і постійно переконувати його, що ця допомога потрібна не нам, а європейцям", - розповів він.

Нагадаємо, Шольц заявив, що Україна отримує багато підтримки від різних країн ЄС, однак найбільше її надає Німеччина.

Крім того, Німеччина пообіцяла передати Україні нові зенітки Gepard до кінця лютого.

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