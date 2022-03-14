Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную

Ущерб от начатой Россией войны еще предстоит оценить. Но уже после того, как в Украину вернется мир, а кремлевские войска – в страну-агрессор. Тем временем задача №1, о чем прямо говорят в правительстве – провести посевную кампанию, обеспечив украинцев продуктами питания. Подробнее – ниже в материале РБК-Украина.

Война России против Украины будет иметь серьезные последствия для рынка продовольствия во всем мире. И не только потому, что обе страны являются крупными экспортерами продуктов питания и аграрного сырья. Сбои поставок и опасения насчет затягивания войны уже приводят к резким скачкам цен на агропродукцию. Африканские страны начинают ограничивать вывоз продовольствия, готовясь к дефициту.

По оценкам аналитиков, с мирового рынка из-за войны может "выпасть" до 50 млн тонн зерновых – свыше 30 млн тонн со стороны РФ (из-за санкций) и около 15 млн тонн – со стороны Украины (из-за военных действий на территории страны). Из-за чего вопрос продовольственной безопасности будет актуальным и после завершения войны и вывода оккупационных войск.

Когда начнется посевная и чего не хватает аграриям

Провести посевную кампанию этой весной нужно так, как это в принципе сейчас возможно, в том числе и на временно оккупированных врагом территориях. Это вопрос нашей жизни и нашей победы, сказал президент Владимир Зеленский.

Развитие событий с посевной во многом будет зависеть не только от военной ситуации, но и от погоды. Из-за холодной весны начало посева в этом году немного отложат, пояснил министр агрополитики и продовольствия Роман Лещенко. Посевы в южных регионах могут стартовать через неделю, более массово по всей стране – после 10 апреля. Пик работ придется на апрель-май.

Вопрос, конечно, по регионам, где идут активные боевые действия: Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская, Киевская и Запорожские области, не говоря уже о Луганской и Донецкой. Здесь как раз больше всего неопределенности, особенно если военная обстановка кардинально не изменится в осязаемой перспективе.

Аграрии с осени готовились к посевной, а потому к настоящему времени сельхозсектор обеспечен на 84% к началу полевых работ. По словам Лещенко, у АПК есть запас средств защиты растений на 55%, на 78% - семенного материала.

Удобрения закуплены примерно на 80%. Этого хватит для урожайности выше среднего уровня, говорят в Минагропроде. Чтобы не было дефицита, Кабмин пока запретил экспорт минудобрений. Чиновники уверяют, что это вынужденная и временная мера.

Явно хуже обстоят дела с топливом и с/х техникой, но этот вопрос, как заверил министр, сейчас решается "на уровне первых лиц страны". Топливо – важный вопрос не только для агросектора, но и всей экономики в принципе. Из-за скачков цен на нефть в мире стоимость нефтепродуктов резко возросла.

Чтобы снизить затраты бизнеса и граждан, в правительстве предлагают отменить акциз на топливо и снизить с 20% до 7% ставку НДС. Кроме того, изменится формула расчета предельной наценки на бензин А-95 и "дизель", чтобы трейдеры были мотивированы завозить нефтепродукты." Теперь слово за Верховной радой, которая должна одобрить идею Кабмина.

Как и чем АПК может помочь государство

Перед стартом посевной многие агропредприятия ограничены в оборотных деньгах. Продавать за рубеж прошлогодний урожай фермеры не могут, во-первых, из-за заблокированных оккупантами портов, во-вторых, из-за запрета экспорта некоторой продукции.

В Минагропроде открыто говорят о кризисе ликвидности в отрасли. Для проведения весенних полевых работ агробизнесу нужно около 100 млрд гривен, посчитали в профильном министерстве.

Чтобы фермеры могли вовремя начать работы, в правительстве предложили льготные кредиты. Агрохолдинги на них, похоже, претендовать не смогут. Речь идет больше о мелких и средних предприятиях – с оборотом не более 20 млн евро в год (обработка до 10 тысяч га).

Как будет работать господдержка? Фермерам компенсируют за счет госбюджета ставку по кредиту, но при условии, что сумма займов не превысит 50 млн гривен.

Кредиты будут целевыми – пока исключительно на время военного положения для проведения посевных работа. Деньги можно будет получить на полгода – то есть это краткосрочное заимствование. Кабмин также пообещал предоставить госгарантии до 80% от суммы кредита, чтобы банки не отказывали аграриям в займах.

Вдобавок, чтобы не терять время на бюрократию, Минагропрод на время военного положения отменил ряд процедур по сертификации семян, а также разрешил использовать сельхозтехнику без регистрации.

Экспорт продуктов, риски дефицита и ограничения цен

Власти не видят причин для дефицита продовольствия, по крайней мере, ключевого сырья. Украина производит в пять раз больше агропродукции, чем потребляет, сказал первый замглавы Минагропрода Тарас Высоцкий. И резервов к настоящему времени у страны достаточно, чтобы обеспечить граждан, заверил чиновник.

Среди прочего, при годовом потреблении 8 млн тонн пшеницы в запас есть 6 млн тонн (летом будет урожай озимой пшеницы), кукурузы есть 15 млн тонн при 7 млн тонн потребления. "Подсолнечного масла у нас еще на пять лет. Сахара – на полтора года", - пояснил Высоцкий.

Тем не менее в условиях ограниченного предложения и сбоев поставок продукции рост ее стоимости неизбежен. И рано или поздно, но избежать продовольственной инфляции власти едва ли удастся. Пока на социально-значимые товары введены ограничения по наценкам. На прошлой неделе Кабмин также поручил областным военным администрациям контролировать цены в рознице.

Под контроль чиновников на местах поручено взять стоимость пшеничной муки, макарон, хлеба, гречневой и овсяной круп. Следить поручено за стоимостью в рознице мясной продукции, молока, сливочного и подсолнечного масла, куриных яиц, сахара. В список, подлежащей ценовому контролю продукции, внесли основные овощи (борщовой набор), а также некоторые лекарства и нефтепродукты.

Во избежания дефицита и последующего повышения цен чиновники уже запретили экспорт ряда продуктов питания: нулевые квоты установили на вывоз живого скота, мороженного мяса КРС, ржи, овса, гречки, пшена, сахара и соли.

Вдобавок под лицензирование попал экспорт пшеницы, кукурузы, куриного мяса и яиц, а также подсолнечного масла. И при необходимости правительство сможет ограничивать объемы внешних поставок этой продукции, вплоть до ее полного ограничения.

Но, с другой стороны, учитывая запасы продовольствия, власти вряд ли будут полностью блокировать аграрный экспорт, поскольку это один из ключевых источников валютной выручки, что крайне важно для платежного баланса и стабильности курса украинской гривны.

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Риски войны в полной мере еще не отразились на экономике в целом и сельском хозяйстве в частности. Но на данном этапе правительство максимально перестраховалось, ограничив экспорт продуктов питания и предоставив аграриям инструменты льготного финансирования.

Едва ли сейчас кто-то может спрогнозировать, как будет развиваться ситуация и успеют ли в зонах боевых действий начать посевную кампанию. Тем не менее даже в этих условиях государство вовремя мобилизовало аграрные резервы, не дав возможности для спекуляций и сняв риски продовольственного кризиса, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.