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Вистачить на два місяці. У Луганській області закінчуються запаси газу в магістральних трубах

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Неділя 15 травня 2022 20:41
Вистачить на два місяці. У Луганській області закінчуються запаси газу в магістральних трубах Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Запасів газу у великих магістральних трубах на Луганщині вистачить приблизно на два місяці. Після цього газопостачання області буде припинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВ Сергія Гайдая під час телемарафону.

"Газ перекрито вже навіть на вході до Донецької області. Ми ще протримаємось десь два місяці на тих рештках, які є у трубах великих магістральних", - розповів Гайдай.

Він зазначив, що газопостачання залишається лише у деяких мікрорайонах та частині сіл Луганської області.

"Не можемо вже говорити про те, що всі населені пункти з газом, буквально деякі мікрорайони та частина деяких сіл", - додав голова Луганської ОВА.

При цьому відновити знищену інфраструктуру неможливо через постійні обтрели з боку окупантів.

Нагадаємо, представники країни-агресора перекрили можливість газопостачання мешканців Донецької та Луганської областей з території України.

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