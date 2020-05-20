Не хватает персонала? Размещай бесплатно вакансию на Jobmix.net

На портале трудоустройства Jobmix.net введена программа лояльности для государственных, медицинских и фармацевтических компаний и учреждений. До 30 июня размещение вакансий на сайте предприятий для категорий критической сферы абсолютно бесплатно.

Жизненно важное решение

Только за первые десять дней мая в Украине официально зарегистрировались 140 тысяч безработных. При этом целые отрасли экономики, включая ЖКХ, инфраструктуру, соцслужбы, медицину и фармацевтику, страдают от недостатка кадров. Повышены зарплаты, введены 300% премии для медиков, напрямую занятых в борьбе с COVID-19, но дефицит кадров остается ощутимым.

Условия онлайн-бирж трудоустройства во всем мире предусматривают бесплатное размещение резюме для соискателя вакансии. Услуги порталов оплачивают работодатели. На Jobmix.net гибкая тарифная сетка для работодателей – от 1 до 5000 вакансий за квартал. Ежедневно работу находят десятки квалифицированных специалистов.

В условиях карантина для госучреждений и компаний, автодорожных и транспортных госпредприятий, больниц, аптек, лабораторий, СЭС, станций переливания крови и скорой медицинской помощи услуги портала полностью бесплатны.

Как разместить вакансию?

Регистрируйте аккаунт на Jobmix.net и размещайте актуальные вакансии. В режиме all-free. Портал обеспечивает полный комплекс услуг для работодателя:

ежедневное обновление даты публикации вакансии;

просмотр кандидатов по базе данных;

ознакомление с резюме и контактами соискателей;

копирование резюме.

Комментарий офиса Jobmix.net: «Сегодня Украина и весь мир переживают сложные времена. Каждый, кто может помочь и внести свой вклад в общую борьбу с вирусом и его последствиями, как социальными, так и финансовыми, обязан действовать.

Мы знаем, какая ответственность сейчас на государственных, медицинских и фармацевтических организациях, поэтому мы идем им навстречу. Они работают в чрезвычайно напряженной обстановке, постоянно нуждаются в новых сотрудниках. Медлить нельзя, найти сотрудника нужно быстро и без сложностей.

До конца июня мы обеспечиваем бесплатную публикацию вакансий для государственных, медицинских и фармацевтических компаний».

Карантин – это время, когда общие усилия приводят к спасению сотен тысяч жизней.