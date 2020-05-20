Бракує персоналу? Розміщуй вакансію на Jobmix.net безкоштовно

На порталі працевлаштування Jobmix.net введена програма лояльності для державних, медичних та фармацевтичних компаній і установ. До 30 червня розміщення вакансій на сайті підприємств для категорій критичної сфери абсолютно безкоштовно.

Життєво важливе рішення

Тільки за перші десять днів травня в Україні офіційно зареєструвалися 140 тисяч безробітних. При цьому цілі галузі економіки, включаючи ЖКГ, інфраструктуру, соцслужби, медицину і фармацевтику, страждають від нестачі кадрів. Підвищені зарплати, введені 300% премії для медиків, безпосередньо зайнятих в боротьбі з COVID 19, але дефіцит кадрів залишається відчутним.

Умови онлайн-бірж працевлаштування в усьому світі передбачають безкоштовне розміщення резюме для здобувача вакансії. Послуги порталів сплачують роботодавці. На Jobmix.net гнучка тарифна сітка для роботодавців — від 1 до 5000 вакансій за квартал. Щодня роботу знаходять десятки кваліфікованих фахівців

В умовах карантину для держустанов і компаній, автодорожніх і транспортних держпідприємств, лікарень, аптек, лабораторій, СЕС, станцій переливання крові та швидкої медичної допомоги послуги сайту повністю безкоштовні.

Як розмістити вакансію?

Реєструйте аккаунт на Jobmix.net і розміщуйте актуальні вакансії. У режимі all-free. Портал забезпечує повний комплекс послуг для роботодавця:

щоденне оновлення дати публікації вакансії;

перегляд кандидатів через базу даних;

ознайомлення з резюме і контактами здобувачів;

копіювання резюме.

Коментар офісу Jobmix.net: «Сьогодні Україна і весь світ переживають складні часи. Кожен, хто може допомогти і внести свій вклад в загальну боротьбу з вірусом і його наслідками, як соціальними, так і фінансовими, зобов'язаний діяти.

Ми знаємо, яка відповідальність зараз на державних, медичних та фармацевтичних організаціях, тому йдемо їм назустріч. Вони працюють в надзвичайно напружених обставинах, постійно потребують нових співробітників. Зволікати не можна, знайти співробітника потрібно швидко і без складнощів.

До кінця червня ми забезпечуємо безкоштовну публікацію вакансій для державних, медичних та фармацевтичних компаній».

Карантин — це час, коли спільні зусилля призводять до порятунку сотень тисяч життів.