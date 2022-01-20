Хуже прогноза: НБУ оценил рост экономики Украины за 2021 год

Национальный банк Украины (НБУ) дал оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году. Согласно данным НБУ, экономика Украины выросла на 3,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Таким образом, рост оказался меньше, чем прогноз НБУ за октябрь прошлого года (3,1%). Как отметили в НБУ, рост был ниже ожиданий. "Среди причин-стремительное подорожание энергоносителей и их дефицит, влияние низких урожаев 2020 года, медленнее восстановление сектора услуг, ограниченные мощности отдельных производственных секторов, более существенные потери от пандемии, а также стремительная фискальная консолидация", - говорится в сообщении НБУ.